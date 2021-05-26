26 мая - 146-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 219 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 26 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, Всемирный день рыжих, Всемирный день Дракулы, Всемирный день выдры, Всемирный день линди-хопа.

Читайте такжеРелигиозные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцВ США - День Салли Райд, День здоровья пожилых людей, День черничного чизкейка, День бумажных самолетиков, День вишневого десерта, в Польше - День матери, в Монголии - День Будды, в Таджикистане - День адвоката, в Грузии - День независимости, в Индии – Пурнима, в Австралии - День сожаления, в Гайане - День независимости, в Дании - День кронпринца Фредерика, в Армении - День победы в Сардарапатской битве, в Бутане - День Паринирваны.

Памятные даты 26 мая, годовщины и события

В 1868 году состоялась последняя публичная казнь в Англии.

В 1908 году в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

В 1928 году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

В 1938 году в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку - «Фольксваген». В настоящее время немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.

В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола. Запрет на колокольный звон был введен с началом войны в 1939 году.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеПравославная церковь 26 мая чтит память двух святых: мученицы Гликерии и праведной Гликерии. В народе день назвали Комарницей – из-за обилия примет, связанных с этими насекомыми. Еще в этот день было принято сеять гречку. Праздник называли «Гречницей».

Что сегодня нельзя делать

Не стоит гулять вечером на улице – комары испортят настроение.

Приметы на 26 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много комаров – к хорошей погоде;

- мало комаров – май пройдет без дождей.

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Автор: Нана Черная