26 апреля - 116-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 249 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 26 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день интеллектуальной собственности, День «Обними друга», Международный день варки картофеля, День «Вспомни свой первый поцелуй», Всемирный день пилотов, День шкалы Рихтера.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ США - День Джеймса Одюбона, День штата Южная Дакота, День детей и домашних животных, День памяти конфедератов, День «Чужого», День диссертации, День статического прилипания, День «Обними австралийца», День «Будьте собраны», День брецель-кренделя, День «Помогите лошади», День «Дети и животные», на Тайване - День Бога медицины, в Армении - День пограничника, в Малайзии - День рождения султана, в Латинской Америке - День секретаря, в Канаде - День святого Георгия, в Танзании - День объединения.

Памятные даты 26 апреля, годовщины и события

В 1607 году на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

В 1783 году тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен был назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне. Бетховен - немецко-австрийский композитор, пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы». Бетховен - один из наиболее исполняемых композиторов в мире. В 1796 году Бетховен стал терять слух. У него развивается тиннитус - воспаление внутреннего уха, впоследствии он полностью оглох. Но писать музыку продолжал до конца своих дней. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена Реквием до-минор Луиджи Керубини. В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух.

В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

В 1964 году в продаже появился первый диск «Rolling Stones».

В 1966 году произошло Ташкентское землетрясение силой 8 баллов. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. Сотни людей были травмированы.

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС - первенец атомной энергетики Украины - стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Почти 8,4 миллиона человек в Украине, Беларуси и России подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

В 1999 году компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Какой сегодня церковный праздник

26 апреля - Великий Понедельник - понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

Православная церковь 26 апреля также чтит память мученицы Фомаиды Египетской. Считается, что в этот день просыпаются пчелы. В народе день считался благоприятным для сбора медуницы. Идти за цветками должна была старшая в семье женщина. Затем из медуницы готовили целебные отвары. Еще 26 апреля принято было молиться святой Фомаиде об избавлении от блудного греха.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться – это может затянуться на весь год. Еще нельзя не соблюдать правила Великого поста.

Приметы на 26 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ночь звездная – год будет урожайным;

- распустились первоцветы - вскоре придет настоящее тепло.

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Автор: Нана Черная