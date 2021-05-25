25 мая - 145-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 220 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 25 мая 2021

В этот день в мире отмечаются День освобождения Африки, День полотенца, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День «Пойте громче», День памяти в вымышленном Плоском мире, День гордости гиков.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаВ Украине - День филолога, День Государственной службы специальной связи и защиты информации, в Перу - День клоуна, в США - День Джефферсона Дэвиса, День вина, День бумажного пакета для еды, День чечетки, в Туркменистане - День города Ашхабад, в Мексике - День бухгалтера, в Аргентине - День майской революции, в Люксембурге - Праздник святого Виллайброрда, в Гане - День африканского единства, в Иордании - День независимости, в Боливии - День Чукисаки.

Памятные даты 25 мая, годовщины и события

В 5493 году до н. э. 25 мая считается условной датой сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

В 996 году в Киеве была первой освящена в Киевской Руси каменная церковь - во имя Успения Пресвятой Богородицы - знаменитая Десятинная церковь.

В 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет - ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

В 1869 году открылось здание Венской Оперы.

В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд был осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

В 1953 году в Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.

В 1963 году на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

В 1996 году в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

В 2009 году Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаПравославная церковь 25 мая чтит память святителя Епифания Кипрского. Считалось, что он оберегает дом от пожаров и стихий. В народе день назвали Рябиновка – дерево окрестили оберегом от пожаров.

Что сегодня нельзя делать

В это время начинают цвести кувшинки. Белые домой приносить нельзя - могут умереть домашние животные. Кувшинки нельзя срезать, только резко вырывать. Еще сегодня лучше не ходить в гости.

Приметы на 25 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- рассвет красный - к засушливому лету;

- на рябине много цвета - к хорошему урожаю.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная