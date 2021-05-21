21 мая - 141-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 224 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 21 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день чая, Международный день космоса, Всемирный день медитации, Международный день виртуального помощника, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Всемирный день розы.

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Памятные даты 21 мая, годовщины и события

В 1502 году в этот день испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 кв. км. Он стал местом ссылки и смерти Наполеона Бонапарта. Остров был открыт в день Святой Елены, отсюда и его название. Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. По Конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов. Основное занятие населения острова – сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США. Острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь со стороны метрополии. Население острова – около 4,5 тысячи человек, в основном мулаты - потомки английских и португальских переселенцев, ссыльных буров, африканских рабов, рабочих из Китая и Индии.

В 1792 году произошло извержение вулкана Ундзэн. Он входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв - 15 тысяч человек.

В 1804 году в Париже открылось кладбище Пер-Лашез. Официальное название - Восточное кладбище (фр. Cimetière de l'Est). Это самое большое кладбище французской столицы и один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров. В начале своей истории Пер-Лашез не назывался своим теперешним именем, а был просто бедняцким районом с неприметными улицами, кишевшими преступниками. Потом, благодаря решениям власти, он был преобразован в кладбище и сюда был перенесен прах известных людей. Это принесло свои плоды: к 1824 году количество «обитателей» Пер-Лашез выросло с нескольких десятков до 33 тысяч. На протяжении 200 лет здесь хоронили выдающихся деятелей культуры, науки и искусства, внесших вклад в историю Франции. В настоящий момент на кладбище захоронено более одного миллиона человек, не считая тех, чей прах находится в колумбарии.

В 1851 году в Австралии впервые было обнаружено золото.

В 1853 году натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» - по сути, первый аквариум.

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола - ФИФА. Первым президентом ФИФА был Робер Герен.

В 1925 году в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

В 1928 году Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

В 1997 году в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка-инвалид продается в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.

В 2006 году в Черногории состоялся референдум о независимости.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 мая чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей. Другие названия праздника - «Иван Долгий», «Иван-градобой», «Пшеничник», «Посев».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя отлынивать от труда. А еще нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Приметы на 21 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день ясный – к неурожаю грибов;

- сильный дождь - грибов будет много;

- закат красный – погода еще долго будет хорошей;

- на черемухе много цвета - лето будет дождливым.

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Автор: Нана Черная