2 мая - 122-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 243 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 2 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день Гарри Поттера, Всемирный день веселья, День лимонада, Всемирный день тунца, Международный день осведомленности о цинге, Международный день осиротевших матерей, День осведомленности о раке мочевого пузыря, Международный день пермакультуры, Международный день ничего неделания.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеВ США - День брата и сестры, День благословения велосипедов, День младенца, День трюфелей, День игры на гавайской гитаре, в Тонге - День детей, в Испании - День Мадрида, в Египте - Коптская Пасха, в Литве, Испании, Румынии, Португалии, Венгрии - День матери, в Эфиопии, Эритрее - Эфиопская Пасха, в Грузии - Праздник «Кутаисоба» (День города Кутаиси), в Бутане - День учителя, в Болгарии - День святого Бориса, в Польше - День флага, День польской диаспоры, в Индонезии - День образования.

Памятные даты 2 мая, годовщины и события

В 1509 году испанцами был основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.

В 1857 году патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси был выдан Ф. Дю Тамплю.

В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.

В 1922 году состоялось бракосочетание поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

В 1923 году состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили рейс на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

В 1999 году на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.

В 2004 году в Гонконге прошла первая в мире конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии - проституток. Правозащитники потребовали, чтобы этот бизнес был легализован, поскольку заслуживает уважения не меньше, чем всякий другой. С тех пор международные собрания «жриц любви» проводятся постоянно. Последний конгресс прошел в 2019 году в Германии. Кстати, во многих странах этот вид бизнеса легализован, но вот только в плане «бизнес-леди» мало, что изменилось.

В 2004 году в Интернете появился новый сетевой червь «Sasser».

В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.

Какой сегодня церковный праздник

2 мая - Православная Пасха, Светлое Христово Воскресение. Это самый большой христианский праздник. В этот день начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца и кулич.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникЗапрещено физически работать, ругаться и словоблудить.

Приметы на 2 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день хмурый и дождливый - июнь будет солнечным;

- по небу быстро бегут облака - к засушливым дням;

- безветренный закат золотистого цвета – в ближайшие дни погода будет хорошей.

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Автор: Нана Черная