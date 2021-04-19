19 апреля - 109-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 256 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 19 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День велосипеда, Шутливый день, День врожденной диафрагмальной грыжи.

Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхатьВ США - День памяти жертв теракта в Оклахома-Сити, День нидерландско-американской дружбы, День штата Северная Дакота (National North Dakota Day), День чеснока, День ликера «Амаретто», День покера, День сушки на бельевой веревке, День рисовых шариков, День Патриота, на Острове Святой Елены - День рождения королевы, в Англии - День примулы, в Нидерландах - День музеев, на Кубе - Годовщина победы в Плайя-Хирон, в Бразилии - День индейцев, День бразильской армии, в Сьерра-Леоне - День республики, в Уругвае - День высадки тридцати трех патриотов, в Венесуэле - День начала движения за независимость, в Швейцарии – Шестизвонье.

Памятные даты 19 апреля, годовщины и события

В 1850 году Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала. Позже США решили строить его собственными силами.

В 1897 году был проведен первый Бостонский марафон.

В 1919 году Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

В 1984 году официально был утвержден национальный гимн Австралии.

В 1987 году сериал «Семья Симпсонов» впервые появился в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».

В 2000 году в Центральной Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 апреля чтит память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, и мученика Иеремии Римского. Другие названия праздника - «Евтихий», «Ерема», «Тихий», «Пролетный». Последние названия день получил из-за приметы - чем тише погода, тем лучше будет урожай.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняВ старину в этот день с большим почтением относились к яблоням. Поэтому нельзя сегодня ломать ветки яблони и портить дерево. Также не забывайте, что продолжается Великий пост, поэтому есть соответствующие запреты как в еде, так и в поведении.

Приметы на 19 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром туман - до конца апреля будет сухо;

- день тихий, а ночь звездная - урожай будет богатым;

- весь день ветер - к неурожаю.

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Автор: Нана Черная