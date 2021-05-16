16 мая - 136-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 229 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 16 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день выпечки, Международный день мирного сосуществования, Международный день света, Всемирный день памяти жертв СПИДа, Всемирный день мигрирующих рыб, День мачехи, День биографов.

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Памятные даты 16 мая, годовщины и события

В 1717 году Вольтер - один из величайших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист - был заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.

В 1863 году началось строительство Одесской железной дороги.

В 1881 году в Германии на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. И все благодаря главе электрической компании, инженеру Вернеру фон Сименсу, который выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км/ч, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Он, как и первый электровоз, двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Привычная нам модель трамвая с дугой и проводами появилась в 1890 году.

В 1920 году Жанна д’Арк была причислена католической церковью к лику святых.

В 1929 году в Голливуде состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали «Оскарами». Она прошла в отеле «Roosevelt» в Голливуде, длилась 15 минут, на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось в 1934 году. Всем номинантам были вручены так называемые «Благодарственные отзывы». Саму премию непосредственно придумал глава киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луис Барт Майер в 1929 году для поощрения деятелей кино. Сегодня она - одна из самых известных кинематографических наград в мире. Изначально актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все, в которых они снялись в течение года. Победители были известны за три месяца до самой церемонии, результаты передавались в прессу, которая публиковала их одновременно с вручением наград. Так продолжалось до 1945 года, пока газета «Los Angeles Times» не обнародовала результаты более чем за два часа до церемонии, поэтому уже со следующего года появились запечатанные конверты. Лауреатами первой премии стали фильмы: «Седьмое небо», «Восход солнца: песня двух людей», «Крылья» и «Два аравийских рыцаря». А среди актеров победителями были Эмиль Яннингс и Джанет Гейнор. Специальных наград были удостоены Чарли Чаплин - «За универсальность и гениальность в актерской игре, написании, режиссировании и продюсировании фильма «Цирк», и студия Warner Brothers - «За создание фильма «Певец джаза», первой звуковой картины, которая произвела революцию в отрасли». Единственный раз за всю историю «Оскара» на этой церемонии вручалась награда за лучшие титры к немой кинокартине.

В 1983 году лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

В 1995 году в Нидерландах был создан бумажный самолет с размахом крыльев 13,97 м.

В 2004 году первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 мая чтит память мученицы Мавры и ее мужа - мученика Тимофея. Другое название праздника - Мавра Рассадница. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду и засевали огороды. Свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя вмешиваться в чужие дела - свои пойдут плохо. Не рекомендуются какие-либо начинания.

Приметы на 16 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром большая роса – будет хороший урожай огурцов;

- росы нет – к дождю.

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Автор: Нана Черная