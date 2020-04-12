Сегодня во всем мире отмечают День космонавтики: открытки и поздравления
12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет отмечалась как День космонавтки.
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Памятная дата была установлена ООН в 2011 году, чтобы отметить важное историческое достижение человечества. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Его космический корабль «Восток» совершил полноценный орбитальный облет Земли за 108 минут.
Помимо этого, 12 апреля 1981 года стартовала первая пилотируемая миссия в рамках американской программы «Шаттл». Эта программа на десятилетия вперед определила облик и направление развития американской космической программы.
В современной Украине 12 апреля отмечается как День сотрудников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник был установлен в 1997 году, указом тогдашнего президента страны Леонида Кучмы, чтобы отметить заслуги украинских инженеров, ученых и промышленников, причастных к покорению космоса.
День космонавтики – поздравления
День космонавтики – отличный повод поздравить близких, знакомых и друзей, имеющих отношение к космической отрасли.
«Поздравляем с профессиональным праздником всех тех мужественных и верных долгу людей, чья работа связана с небом, авиацией и космосом. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, здоровье не подводит, а близкие согревают душевной теплотой»
«В этот космический праздник хочется, чтобы везде был мир и согласие, поэтому желаем именно этого. Чтобы каждый день приносил новые открытия и приключения, а проблемы и кризисы всегда пролетали мимо, как кометы»
«Пусть твоя жизнь будет безгранична, как космос, сияет ярко, как звезды на ночном небе, а улыбка светит, как жаркое солнце. С днем космонавтики!»
День космонавтики – стихи
День космонавтики, ребята.
Ракетам, спутникам — виват!
Пусть от космических мечтаний
Мозги приятно затрещат.
Желаю видеть звездопады,
Желаний много загадать,
А все прекрасные идеи
С надеждой в космос отпускать.
***
Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем,
Пусть космические дали
Изучают, покоряют,
Им желаем мы удачи
И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нем загадок много разных!
***
Пусть космос откроет вам двери
Особой и звездной судьбы.
Здоровье пусть будет огромным,
Да сбудутся ваши мечты!
Ракеты чтоб быстро взлетали,
А люди в них были мудрей.
Восходы чтоб дружно встречали —
Оттуда гораздо видней.