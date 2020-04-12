Сегодня во всем мире отмечают День космонавтики: открытки и поздравления

59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет отмечалась как День космонавтки.

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Памятная дата была установлена ООН в 2011 году, чтобы отметить важное историческое достижение человечества. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Его космический корабль «Восток» совершил полноценный орбитальный облет Земли за 108 минут.

Помимо этого, 12 апреля 1981 года стартовала первая пилотируемая миссия в рамках американской программы «Шаттл». Эта программа на десятилетия вперед определила облик и направление развития американской космической программы.

В современной Украине 12 апреля отмечается как День сотрудников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник был установлен в 1997 году, указом тогдашнего президента страны Леонида Кучмы, чтобы отметить заслуги украинских инженеров, ученых и промышленников, причастных к покорению космоса.

День космонавтики – поздравления

День космонавтики – отличный повод поздравить близких, знакомых и друзей, имеющих отношение к космической отрасли.

«Поздравляем с профессиональным праздником всех тех мужественных и верных долгу людей, чья работа связана с небом, авиацией и космосом. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, здоровье не подводит, а близкие согревают душевной теплотой»

«В этот космический праздник хочется, чтобы везде был мир и согласие, поэтому желаем именно этого. Чтобы каждый день приносил новые открытия и приключения, а проблемы и кризисы всегда пролетали мимо, как кометы»

«Пусть твоя жизнь будет безгранична, как космос, сияет ярко, как звезды на ночном небе, а улыбка светит, как жаркое солнце. С днем космонавтики!»

День космонавтики – стихи

День космонавтики, ребята.

Ракетам, спутникам — виват!

Пусть от космических мечтаний

Мозги приятно затрещат.

Желаю видеть звездопады,

Желаний много загадать,

А все прекрасные идеи

С надеждой в космос отпускать.

***

Всех, кто к космосу причастен,

Мы сегодня поздравляем,

Пусть космические дали

Изучают, покоряют,

Им желаем мы удачи

И полетов безопасных,

Космос тайн скрывает много,

В нем загадок много разных!

***

Пусть космос откроет вам двери

Особой и звездной судьбы.

Здоровье пусть будет огромным,

Да сбудутся ваши мечты!

Ракеты чтоб быстро взлетали,

А люди в них были мудрей.

Восходы чтоб дружно встречали —

Оттуда гораздо видней.

День космонавтики – открытки