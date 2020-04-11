Сегодня православные отмечают Лазареву субботу: открытки, история, приметы праздника

В народе с этим днем была связана масса верований и примет.

В шестую неделю Великого поста, православные чтят память о библейском чуде воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Этот день называется Лазаревой субботой.

Церковь в Лазареву субботу проводит особые богослужения. В то же время, у народа с этим днем была связана масса верований и примет.

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Лазарева суббота – когда отмечать

Этот день привязан к празднику Пасхи и является преходящим. Православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля. Лазарева суббота в этом году, в свою очередь, отмечается 11 апреля.

Воскрешение Лазаря – история

Праведный юноша Лазарь жил со своей семьей в деревне Вифания неподалеку от Иерусалима, он был близким другом Иисуса Христа.

Однажды Лазарь сильно заболел, но Иисус уже тогда сказал, что эта болезнь – не к смерти, а к славе Божьей. Юноша вскоре умер, и Христос добрался до Вифании лишь через 4 дня после его смерти.

В Вифании Иисус велел открыть камеру пещеры, в которой погребли Лазаря, а затем зашел туда и воззвал к усопшему. Умерший тут же воскрес и вышел из своего погребения. Весть об этом быстро разнеслась по всей Иудее.

Когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим, его встречали, как царя. Именно тогда иерусалимские первосвященники, как считается, решили уничтожить Иисуса.

Сам Лазарь после своего возвращения в мир живых прожил еще 30 лет, проповедуя слово Божье.

Служба Лазаревой субботы

На Лазареву субботу православные идут в церковь. Праздничное богослужение в этот день проводится по Постной Тридои (богослужебной книге с трехпесенными канонами). Утренняя служба по своему содержанию похожа на воскресную, проводится литургия.

Лазарева суббота – приметы

Вокруг Лазаревой субботы исторически сформировалась масса примет.

Восточные славяне верили, что по поведению животных в этот день можно прогнозировать погоду. В частности, если на Лазареву субботу ежи и змеи показываются из своих укрытий, наступления новых холодов можно больше не опасаться.

Лазарева суббота считалась хорошим днем для засева гороха – он, как представлялось земледельцам, рос быстрее.

На Лазареву субботу было принято просить у Лазаря помощи с материальными проблемами и домашним благополучием. Для этого верующие читали у икон «Отче наш» с освященной веткой вербы в руках.

В Лазареву субботу верующие ломали ветки вербы, чтобы освятить их на вербное воскресенье.

Можно ли причащаться в Лазареву субботу

В Лазареву субботу в большинстве церквей проводится причастие. Причаститься и исповедоваться, как правило, может любой желающий.

Можно ли стричься в лазареву субботу

У Православных церквей нет прямого запрета на стрижки и уход за волосами в Лазареву субботу. Больше того, появление на праздничной службе в неопрятном виде не поощряется.

В то же время, в народе стрижка на церковные праздники считается дурной приметой, ведь волосы символизируют внутреннюю силу человека.

Лазарева суббота 2020 - что можно есть

В Лазареву субботу допускается послабление поста – разрешено есть блюда из рыбной икры (но не саму рыбу) и морепродукты, а также пить вино.

Продукты животного происхождения употреблять все еще нельзя (м'ясо, молочные продукты, яйца и пр.)

Картинки - Лазарева суббота

Цифровая открытка или картинка может стать отличным способом поздравить с Лазаревой субботой верующего.