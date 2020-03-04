Великий пост 2020: календарь питания по дням

Великий пост 2020 года начался 2 марта и завершится 18 апреля, на Пасху.

Согласно Новому Завету, после своего крещения Иисус Христос в одиночестве удалился в пустыню на 40 дней, где сознательно голодал. Дьявол искушал его голодом, гордыней и верой, однако Сын Божий устоял и доказал свою стойкость перед силами зла.

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В память об этом подвиге перед праздником Пасхи церковь предписывает прихожанам также пройти через Великий пост, ограничив себя в пище и некоторых мирских удовольствиях.

Великий пост 2020 года начался 2 марта и завершится 18 апреля, на Пасху. У церкви есть конкретные рекомендации по питанию на этот период.

Великий пост рассматривается православными как акт духовного очищения перед праздником Воскресения Христова, так что воспринимать его как диету – не совсем верно. Современные церковные приходы рекомендуют проявлять избирательность в ходе Великого поста, учитывая возраст и состояние здоровья верующего.

Великий пост - питание по дням

Согласно церковному уставу, в дни Великого поста в целом не следует есть мясо, молочные продукты и яйца. На Вербное Воскресение и Благовещение Пресвятой Богородицы разрешается есть рыбу. Примечательно, что прочие морепродукты в число запретных не входят.

Период великого поста, при этом, разделен на седмицы (недели). Первая и последняя седмицы отличаются особой строгостью. Так, в самом начале поста, 2 марта, постящийся отказывается от пищи и пьет только воду. Второй за весь пост полный отказ от пищи предусмотрен непосредственно перед Пасхой, в Страстную Пятницу.

На протяжении всего Великого поста в выходные разрешается употреблять горячую пищу на растительном масле. В период с первой по пятую седмицу вторник и четверг – дни потребления горячей пищи без масла. Понедельник, среда и пятница – дни питания сухой пищей: хлебом, фруктами, овощами.

Особняком стоит последняя седмица поста – Страстная Неделя. В это время церковь разрешает питаться исключительно сухой пищей, а в пятницу предписывает не есть вовсе. Горячая пища с растительным маслом разрешена только в субботу, непосредственно перед Пасхой.

Отметим, что данные правила составлены прежде всего для православных монастырей. Мирянам рекомендуется согласовать менее строгую версию поста со своим священником, после консультации с врачом.

Соборование в Великий пост

В дни Великого поста традиционно совершается одно из таинств Православия – Соборование, известное также как Елеосвящение.

Ритуал Соборования совершается ради исцеления физических и духовных недугов человека, дарует отпущение грехов, в которых верующий раскаялся. Таинство проводится группой (собором) священников, путем крестового помазывания лба, лица, груди и рук верующего елеем. В это же время священники читают молитвы.

Каждый храм устанавливает собственное расписание Соборований в Великий пост. Большинство приходов проводят таинство раз или два в неделю. Для того, чтобы пройти через таинство, следует обратиться к священнику.

Великий пост 2020 - меню

Период великого поста для верующего – время испытания аскетизмом и лишениями. Тем не менее, многие все же хотят облегчить этот период, внеся в меню поста разнообразие.

Для мирян существует целый ряд продуктов, которые можно употреблять в дни поста:

любые крупы;

хлеб (в том числе со злаками и отрубями);

сухофрукты, финики, курага;

любые орехи;

бобовые (горох, фасоль, чечевица);

грибы;

морепродукты (в отдельные дни - рыба);

любые овощи;

компоты;

мед.

Сладкое и мучное на сливочном масле или маргарине в Великий пост не употребляется. Разрешается постная выпечка, мармелад, пастила.

Типичное меню на день в период Великого поста: булгур с тушенными овощами и бобами, постное домашнее печенье с медом и орехами, компот из сухофруктов.

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