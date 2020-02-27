Тосты на День рождения: как поздравить за столом друга, жену или маму

Правильное застолье невозможно представить без метких тостов.

К алкоголю можно относиться по разному, но игнорировать его невозможно. Большинство важных событий в жизни украинцев принято праздновать за обильным столом, с родственниками, друзьями, знакомыми или коллегами.

И конечно же, правильное застолье невозможно представить без метких тостов. Застолье на День рождения здесь – не исключение. УНИАН нашел в сети лучшие тосты на день рождения близкому человеку.

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Тост на день рождения другу

Конечно, лучший вариант для любого застолья – озвучить тост на день рождения своими словами. Впрочем, далеко не всем хватает на это смелости или ораторских способностей. Поэтому найти нужный тост можно заблаговременно.

Сегодня ты получил еще один год выдержки, и стал еще лучше, как коньяк! Хочу пожелать, что бы каждый год прибавлял тебе жизненной мудрости и опыта, чтобы вместе с твоими годами росли твои доходы и достижения! За тебя!

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В день твоего рождения желаю, чтобы никогда не сбылись никакие пожелания, какие бы они не были большие, от твоих недругов... И сбылись все, даже самые маленькие, от твоих друзей!

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Желаю тебе перепадов настроения – с отличного на прекрасное, и различных полос в жизни – от спокойного успеха к невероятному везению! С днем рождения!

Тост на день рождения маме

Дорогая мамочка, как ты когда-то с заботой берегла меня, защищая от тревог и неурядиц, так же теперь береги себя, ведь ты у меня одна, и я хочу, чтобы ты была счастлива и здорова. Выпьем за тебя! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью!

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Мама, я хочу, чтобы молодость твоей души и красота твоего сердца цвели вечно. С днем твоего рождения, ура!

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В детстве мы принимаем материнскую заботу как должное. В юношестве мы можем даже пренебречь ею. И только взрослея мы понимаем, насколько это ценно, и насколько важно говорить спасибо маме за тепло ее сердца. За тебя, мама!

Тост на день рождения жене

Желаю тебе, дорогая именинница, чтобы самой большой проблемой в твоей жизни был выбор между уик-эндом на Бали и отдыхом на Бора-Бора. С днем рождения!

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Говорят, что если вы встретили умную женщину, то не стоит обольщаться — это она сама вас нашла. Так давайте же выпьем за нашу именинницу, за то, что она сегодня с нами, за ее мудрость и красоту!

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Поздравляю тебя, дорогая, с этим замечательным светлым праздником — днем твоего рождения! Пусть твою жизнь всегда освещает и заветная звезда, которая однажды свела нас вместе. Пусть люди, встречающиеся на твоем пути, несут добро. Будь всегда такой же оптимисткой, красавицей и просто хорошим человеком.

Тост на день рождения подруге

У женщин три проблемы — это что одеть, что приготовить, и где на все, что хочется, взять денег. Дорогая моя, желаю, чтобы у тебя таких проблем не было. Пусть у тебя будет все, чего пожелаешь! С днем рождения, подружка!

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Несмотря на то, что с каждым годом мы с тобой становимся старше, я рада, что никакие годы или жизненные происшествия не изменили нашу дружбу, и мы как и в старые добрые времена вместе можем забыть о времени и делах сидя на кухне и попивая чаек, ну или что-то покрепче. Спасибо тебе, моя дорогая. Будь счастлива!

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Старушка, вот ты и стала на год ближе к пенсии! Надеюсь у тебя еще не ломит суставы и не скрипит спина! Хочу, что бы ты оставалась и дальше такой же позитивной и энергичной как сейчас! Любви тебе, успехов, благополучия и семейного счастья!