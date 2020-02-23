День ангела Валентины: поздравления и открытки

23 февраля по православному календарю все девочки и женщины по имени Валентина отмечают свой День ангела.

Сегодня, 23 февраля, православные украинцы отмечают День памяти святой мученицы Валентины, а девушек и женщин с таким именем в этот день поздравляют с именинами, с днем Ангела.

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По церковной традиции именины Валентины также отмечаются 8 января, 23 февраля и 29 июля.

Имя Валентина имеет латинское происхождение, и переводится как «сильная», «здоровая». Считается, что девушкам с таким именем присущи доброта и желание помогать людям.

В сети можно найти массу поздравлений с именинами для Валентины. Как поздравить Валю с именинами: УНИАН публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

С днем ангела Валентины: поздравления

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!

Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!

За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

***

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Валюшенька, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

Желаю, чтоб радости в дом приходили,

И деньги дорогу к тебе находили,

Душа чтоб твоя наполнялась теплом,

Глаза же светились лишь счастьем, добром.

Ты яркая личность во всём, Валентина.

Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.

Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.

***

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всем активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.

Плюс здоровья, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Лишь приятных новостей.

***

На душе моей светло —

Знаю я причину:

Время, наконец, пришло

Поздравить Валентину.

Я у неба попрошу

Для тебя сияния,

Пусть исполнятся сегодня

Все твои желания.

Море радости и смеха

Этот день пусть принесет,

Пусть с удачей и успехом

Счастье в дом к тебе придет.

***

Счастья, радости, удачи,

Денег полный кошелек.

Пусть все будет как ты хочешь,

Запасись улыбкой впрок.

Валентина, будь здоровой,

Не хворай ты никогда.

Замечательно пусть будет

В твоей жизни все всегда.

Валентина, пусть все будет

Суперклассно у тебя!

В этот день я поздравляю

Очень искренне тебя.

***

Валентина, Валюша, Валя —

Человечек большой души.

Весела, хороша, упряма,

Но не злобно, от честной души.

Ты всегда прибежишь на помощь,

Руку помощи всем подашь.

если нужно, и в снег, и в холод

Теплоты часть своей отдашь!

Валентина, Валюша, Валя,

Пусть сопутствует лишь успех.

Ты всегда добродушна с нами,

Пусть звучит твой веселый смех!

День ангела Валентины: поздравления в картинках

С днем ангела Валентины: видео