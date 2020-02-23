День ангела Валентины: поздравления и открытки
Сегодня, 23 февраля, православные украинцы отмечают День памяти святой мученицы Валентины, а девушек и женщин с таким именем в этот день поздравляют с именинами, с днем Ангела.
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По церковной традиции именины Валентины также отмечаются 8 января, 23 февраля и 29 июля.
Имя Валентина имеет латинское происхождение, и переводится как «сильная», «здоровая». Считается, что девушкам с таким именем присущи доброта и желание помогать людям.
В сети можно найти массу поздравлений с именинами для Валентины. Как поздравить Валю с именинами: УНИАН публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.
С днем ангела Валентины: поздравления
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Ты просто ангел, душечка.
***
В День ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
Валюшенька, пусть сбудутся надежды,
Мечты твои, капризы и желанья.
Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,
Забудешь ты о разочарованьях.
***
Желаю, чтоб радости в дом приходили,
И деньги дорогу к тебе находили,
Душа чтоб твоя наполнялась теплом,
Глаза же светились лишь счастьем, добром.
Ты яркая личность во всём, Валентина.
Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.
Тебе мы желаем здоровья, удачи,
Цветов и улыбок, конечно, в придачу.
***
Дорогая Валентина,
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всем активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровья, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.
***
На душе моей светло —
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
Этот день пусть принесет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.
***
Счастья, радости, удачи,
Денег полный кошелек.
Пусть все будет как ты хочешь,
Запасись улыбкой впрок.
Валентина, будь здоровой,
Не хворай ты никогда.
Замечательно пусть будет
В твоей жизни все всегда.
Валентина, пусть все будет
Суперклассно у тебя!
В этот день я поздравляю
Очень искренне тебя.
***
Валентина, Валюша, Валя —
Человечек большой души.
Весела, хороша, упряма,
Но не злобно, от честной души.
Ты всегда прибежишь на помощь,
Руку помощи всем подашь.
если нужно, и в снег, и в холод
Теплоты часть своей отдашь!
Валентина, Валюша, Валя,
Пусть сопутствует лишь успех.
Ты всегда добродушна с нами,
Пусть звучит твой веселый смех!