Сегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАН
Ни один день недели не имеет для работающего человека такого значения, как пятница. На пятничных пьянках построена целая культура, которая отобразилась в сети целым архивом забавных мемов и фотожаб.
Люди, ценящие искусство распития алкоголя, чувствуют приближение пятничного вечера ещё в четверг, а то и в среду. Многие не выдерживают с самого утра и начинают постить у себя в соцсетях забавные картинки про пятницу, анекдоты и оригинальные тосты.
Хотя, пятница она и в Африке пятница. И пьете вы или не пьете – это не имеет значения. Пятницу ждут все. И пятница, как ни крути, обязательно наступить. Это факт. За который стоит выпить!
Тем более что сегодняшняя пятница - предпоследняя в этом зимнем сезоне. И совсем скоро наступит весна.
Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие оригинальные тосты, которые можно с гордостью продекламировать в этот день в любом состоянии, даже находясь под столом.
Анекдоты про пятницу
- Пятница… Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Света и Ира играли в шахматы, Алёна раскладывала пасьянс, а всё потому что Валя не успела в магазин до 23:00.
- Я сегодня заработался, и осознал, что сегодня пятница, только когда в 4 часа с криком «Кто последний - тот л*х!» сбежал директор.
- Не следует в пятницу искать повод выпить. Пятница — это уже повод. А каждый повод, как известно, нужно обмывать!
- На работе всегда выкладывайтесь на 100%! 12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в сpеду, 20% в четверг и 5% в пятницу.
Тосты про то, что можно пить без тостов
- Друзья мои, нельзя пить индивидуально, давайте будем напиваться коллективно. За великую силу коллектива!
- Пьянству – бой! Так выпьем перед боем!
- Лучше поздно, чем не до дна!
- Ручки, ножки стали зябнуть – не пора ли нам дерябнуть?!
- С наступающим алкогольным опьянением, товарищи!
- Водка – наш враг. Но кто сказал, что мы боимся врагов?!
Мужские тосты за женщин
- Совершим «опрокидон» за здоровье наших жен!
- Выпьем за жен и любовниц, за то, чтобы они никогда не встретились!
- Выпьем за опьянение прекрасными женщинами, вином и песнями!
- Женщины делятся на три категории - на "дам", на "не дам", и "дам, но не вам". Так выпьем же за дам!
Женские тосты
- Любимого нужно холить и лелеять: от этого у него растет холка и лелейка!
- И чтоб у Вас всегда стоял... Бокал наполненный вином. И чтобы Вам всегда давали... Допить этот бокал до дна. И чтоб во век не оскудел... Запас хороших, добрых дел.
- Кто такой молодой мужчина? - Это мужчина, который встает с постели, чтобы отдохнуть. Так выпьем за молодых мужчин!
- Мужчины, не разбирающиеся в вине, не могут по достоинству оценить вкус женщины. За гурманов, ценящих вкус и букет вина!
Старый кавказский тост на вечер пятницы:
Выпьем за то, чтобы ты дожил да 130 лет.
И чтобы в 130 лет тебя похоронили.
Но ты бы не просто умер, а тебя убили.
И не просто убили, а кинжалом.
И не просто так зарезали, а из-за ревности.
И не просто из глупой ревности, а за дело!
Вот за это и выпьем!