Сегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАН

Сегодняшняя пятница - предпоследняя в этом зимнем сезоне. И совсем скоро наступит весна.

Ни один день недели не имеет для работающего человека такого значения, как пятница. На пятничных пьянках построена целая культура, которая отобразилась в сети целым архивом забавных мемов и фотожаб.

Люди, ценящие искусство распития алкоголя, чувствуют приближение пятничного вечера ещё в четверг, а то и в среду. Многие не выдерживают с самого утра и начинают постить у себя в соцсетях забавные картинки про пятницу, анекдоты и оригинальные тосты.

Хотя, пятница она и в Африке пятница. И пьете вы или не пьете – это не имеет значения. Пятницу ждут все. И пятница, как ни крути, обязательно наступить. Это факт. За который стоит выпить!

Тем более что сегодняшняя пятница - предпоследняя в этом зимнем сезоне. И совсем скоро наступит весна.

Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие оригинальные тосты, которые можно с гордостью продекламировать в этот день в любом состоянии, даже находясь под столом.

Анекдоты про пятницу

- Пятница… Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Света и Ира играли в шахматы, Алёна раскладывала пасьянс, а всё потому что Валя не успела в магазин до 23:00.

- Я сегодня заработался, и осознал, что сегодня пятница, только когда в 4 часа с криком «Кто последний - тот л*х!» сбежал директор.

- Не следует в пятницу искать повод выпить. Пятница — это уже повод. А каждый повод, как известно, нужно обмывать!

- На работе всегда выкладывайтесь на 100%! 12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в сpеду, 20% в четверг и 5% в пятницу.

Тосты про то, что можно пить без тостов

- Друзья мои, нельзя пить индивидуально, давайте будем напиваться коллективно. За великую силу коллектива!

- Пьянству – бой! Так выпьем перед боем!

- Лучше поздно, чем не до дна!

- Ручки, ножки стали зябнуть – не пора ли нам дерябнуть?!

- С наступающим алкогольным опьянением, товарищи!

- Водка – наш враг. Но кто сказал, что мы боимся врагов?!

Мужские тосты за женщин

- Совершим «опрокидон» за здоровье наших жен!

- Выпьем за жен и любовниц, за то, чтобы они никогда не встретились!

- Выпьем за опьянение прекрасными женщинами, вином и песнями!

- Женщины делятся на три категории - на "дам", на "не дам", и "дам, но не вам". Так выпьем же за дам!

Женские тосты

- Любимого нужно холить и лелеять: от этого у него растет холка и лелейка!

- И чтоб у Вас всегда стоял... Бокал наполненный вином. И чтобы Вам всегда давали... Допить этот бокал до дна. И чтоб во век не оскудел... Запас хороших, добрых дел.

- Кто такой молодой мужчина? - Это мужчина, который встает с постели, чтобы отдохнуть. Так выпьем за молодых мужчин!

- Мужчины, не разбирающиеся в вине, не могут по достоинству оценить вкус женщины. За гурманов, ценящих вкус и букет вина!

Старый кавказский тост на вечер пятницы:

Выпьем за то, чтобы ты дожил да 130 лет.

И чтобы в 130 лет тебя похоронили.

Но ты бы не просто умер, а тебя убили.

И не просто убили, а кинжалом.

И не просто так зарезали, а из-за ревности.

И не просто из глупой ревности, а за дело!

Вот за это и выпьем!