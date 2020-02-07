Что подарить на День святого Валентина: лучшие идеи для подарков парню и девушке

УНИАН собрал лучшие идеи для подарков на День святого Валентина 2020, на любой вкус и кошелек.

Самый романтичный праздник года не за горами. Миллионы украинцев уже сейчас обдумывают, как отметить его со своей второй половиной.

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Выбор подарка на День Святого Валентина для любимого человека – непростая задача. Далеко не все хотят ограничиться формальным «подарочным набором» из цветов, шоколадки и шаблонной открытки (либо набором из носков и геля для бритья). Гораздо интереснее проявить фантазию и презентовать спутнику нечто неповторимое или важное.

УНИАН собрал лучшие идеи для подарков на День святого Валентина 2020, на любой вкус и кошелек.

Подарок на 14 февраля девушке

Существует масса способов порадовать любимую девушку на День святого Валентина. Банальных и не очень.

Подарок своими руками

Хэндмейд – один из главных трендов последних лет. Сделанному своими руками подарку будут особенно рады девушки, которые пекутся об экологии и не одобряют чрезмерное потребительство. В конце-концов, сделать что-то своими руками – это приятный опыт, особенно ценный в эпоху победившего ширпотреба.

Мужчины, которые не боятся кухни, могут порадовать свою вторую половину кулинарными талантами. Мало какая женщина устоит перед романтическим ужином или домашним тортом. Рецепты и кулинарные руководства всегда можно найти в сети.

Любимую жену или девушку можно приятно удивить и с помощью собственноручно сделанной открытки, либо романтичного сувенира.

Создать открытку своими руками совсем несложно – нужно лишь вспомнить опыт поклейки аппликаций на школьных уроках рисования. Потребуется бумага для скрапбукинга, качественный цветной картон, пара булавок и полоска красной шелковой ткани.

Из цветного картона можно вырезать фигурки сердец или цветов, аккуратно наклеив их на бумагу в композицию на свое усмотрение. На полученной заготовке булавкой закрепить элемент из ткани, в виде бантика, либо опять же в форме сердца.

Любители эпистолярного жанра могут написать любимой девушке письмо в винтажном стиле: от руки, на красивой качественной бумаге, чернилами. Посвященный своим чувствам документ можно упаковать в красивый конверт с маркой и отправить получательнице по почте.

Увлечения и образ жизни

Нет такого человека, который не радовался бы действительно полезному подарку, подчеркивающему его индивидуальность. Так что порадовать девушку на 14 февраля можно подарив ей что-то связанное с ее увлечениями и образом жизни.

Активные и спортивные девушки будут рады фитнес-гаджетам и спортивным товарам. Любительницы читать – пополнению в библиотеке. Геймерши – новой игре в Steam или на консоли. Любительницы домашних дел – принадлежностям для кухни или сада.

Одежда и украшения

Почти все девушки любят выглядеть красиво, а парни любят смотреть на красивых девушек. Так что выбор одежды, украшения или аксессуара – это отличный вариант для подарка. Главное – угодить вкусу избранницы и не прогадать с размером обновления для гардероба.

Впечатления

Подарок должен прежде всего дарить яркие эмоции. Так что отличным вариантом подарка девушке может стать билет на концерт любимого исполнителя или театральную постановку. Вариант для активных людей – сертификат на прыжок с парашютом, банджи-джампинг или спуск по реке на байдарках. Вариант для любителей расслабиться – сертификат на посещение спа-салона или хорошего салона тайского массажа.

Игрушки для взрослых

День святого Валентина – день любовной страсти, который дает парам уникальную возможность внести дозу разнообразия и новых эмоций в интимную жизнь.

Откровенное белье, тематические костюмы, фаллоимитаторы и все те штуки из фильма «50 оттенков серого» – все это может стать незабываемым подарком для второй половины на 14 февраля.

Перед вручением подобных подарков не стоит торопиться - все-таки лучше внимательно изучить свою избранницу, или даже ненавязчиво обсудить с ней идею покупки.

Подарок на 14 февраля парню

В преддверии 14 февраля девушки также начинают искать варианты для подарка парню или мужу на День Святого Валентина, чтобы сделать праздник особенным.

Гаджеты

Несмотря на то, что идеалы равенства полов становятся популярнее с каждым годом, среди мужчин ценители технологий все еще встречаются гораздо чаще, чем среди девушек.

Смартфоны, портативные консоли, гироскутеры, роботы, дроны, смарт-часы и фитнес-трекеры – современный рынок предлагает массу интересных устройств под практически любой кошелек.

Увлечения и образ жизни

Многие мужчины живут своими проектами, работой или увлечениями. Так что лучший способ «найти путь к их сердцу» – подобрать полезный и практичный подарок, который будет радовать владельца регулярно.

Варианты для таких подарков так же разнообразны, как и варианты мужских увлечений: от боксерских перчаток и снаряжения для альпинизма – до сборных моделей самолетов и собрания сочинений Гегеля.

Романтический уик-энд на 14 февраля

День влюбленных – отличный повод провести день вдвоем, удалившись от всего мира. Прекрасным вариантом для подарка может стать поездка за город или мини-путешествие. А если такой возможности объективно нет, даже романтический ужин или тщательно подготовленное свидание с выключенными телефонами может оставить незабываемые впечатления.

Подарок своими руками

Исторически женщины выступали как главные рукоделицы в семье, так что День влюбленных может стать отличным поводом вспомнить традиции. Сшитый своими руками шарф или перчатки, сплетенный в домашних условиях стильный браслет, даже приготовленный домашний ужин – все это не может оставить избранника равнодушным.

Настольные игры

Мужчины - большие дети. Так что даже самый серьезный с виду мужчина в глубине души готов с большим азартом сыграть во что-нибудь. Настольные игры хороши тем, что способны отвлечь от монитора и подарить новый опыт. Кроме того, они очень разнообразны - от классических шахмат для прирожденных стратегов, до "Мафии" и "Монополии" для любителей больших компаний.

Напомним, День святого Валентина (Валентинов день) или День всех влюбленных в этом году выпал на пятницу. Это праздник католического происхождения, который назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.