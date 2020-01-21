С днем объятий: яркие и нежные поздравления в картинках, открытках и стихах
Среди множества праздников есть день, посвященный дружбе, доброте, любви к ближнему, который в календаре носит название Международный день объятий (International Hug Day). Это праздник отмечают 21 января, и каждый год о нем узнают все больше людей в мире, благодаря позитиву, который несет этот день.
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Это яркий и необычный праздник был основан в США в 1986 году, а затем стремительно приобрел популярность по всему миру.
Согласно традиции праздника, обнимать в этот день можно даже незнакомого человека. Суть праздника в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Поэтому посвященный объятиям праздник одержал буквально всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране.
УНИАН собрал лучшие поздравления с этим милым и искренним праздником для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.
Поздравления с Днем объятий в стихах и открытках
***
В прекрасный праздник - день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.
Друг с другом чаще обниматься,
В любви и в радости купаться,
Не ссориться и не ворчать,
От жизни счастье получать.
***
В день объятий свою нежность
И заботу прояви.
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.
Пусть согреет в мире сером,
В миг холодных, дерзких вьюг,
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.
***
Поздравления принимай,
Шире руки расставляй.
Принимай обнимашки,
В день объятий - обнимай!
***
С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!
***
Поздравляю с Днем объятий!
Кто там рядом есть с тобой?
Поскорее обнимайтесь,
Раз уж повод есть такой!
Пусть денек веселым будет,
Юмор всем показан ведь,
И удача не забудет
Пусть к тебе дорогу впредь!
***
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
***
С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними.
В этот праздник я желаю
Счастья, радости, любви!
Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!
***
С Днём объятий поздравляю,
Счастья в жизни Вам желаю,
А еще — веселья, чуда,
Не бывало, чтоб Вам худо!
К выше сказанному — ласки,
Чтоб от слёз не мокли глазки,
Много нежности, добра,
Жизнь счастливой, чтоб была!
***
Прикоснись ко мне рукою,
С сердцем чистым обними,
В день объятий пусть рекою
Льются чувства и мечты,
Пусть все страсти разгорятся
С новой силой. А еще
Пусть добром глаза искрятся
И все будет хорошо!
***
С Днем объятий поздравляю,
Обнимашки всем вам шлю,
Нежно к сердцу прижимаю,
Нежности вам говорю.
Чтобы жизнь была счастливей
Обниматься не ленитесь,
И в руках таких любимых
Радостью подзарядитесь.
***
С днем объятий от души
Вас сегодня поздравляю,
Я весь мир обнять хочу,
Крепко к сердцу прижимая.
Я желаю, чтоб тепло
Вам объятия дарили,
Чтоб в кольце любимых рук
Под защитою вы были.
Не скупились на объятия,
Чтобы для друзей, знакомых,
Теплотой сердец делиться
Были вы всегда готовы.
Поздравления в День объятий в прозе и картинках
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Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь чаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашивают серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.
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Обнять – это так просто, так важно, так прекрасно! В Международный день объятий я поздравляю тебя и желаю жить, словно в сказке, мечтать и любить, чтобы исследовать весь мир и искать в нем свое счастье! Пусть тебе покорятся все высоты, пусть сбудутся все мечты!
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Сердечно поздравляю с днем объятий! Пусть ежедневно в твоей жизни встречаются люди, которых хочется искренне обнять! Взаимные положительные эмоции продлевают жизнь, делают нас счастливее. Желаю тебе на все события смотреть только с оптимизмом! Пусть каждое утро в твое окно с теплыми объятиями заглядывает солнышко!
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С Днем объятий! В этот день тепла и радости, духовного единения и позитива желаю оказаться в эпицентре любви и нежности! Пусть близкие, коллеги, друзья и знакомые подарят тебе частичку своей души, капельку любви и тепла! Желаю ощутить невероятный прилив энергии, бодрости и позитива!
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Объятия – действие такое личное, стирающее границы между людьми, они так важны для каждого человека… В Международный день объятий я хочу конечно же обнять тебя, а также пожелать счастливой жизни, исполнения всех заветных желаний и море любви!
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Сердечно и горячо я поздравляю тебя с Международным Днем объятий! Ты знаешь, что с тобой мне обниматься приятнее всего на свете? Сегодня я решительно не могу тебя отпустить! И больше всего на свете я хочу видеть в твоих глазах сияющие звездочки счастья!
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Что может быть прекраснее объятий? Дружеских, семейных, любовных… Обнять хорошего человека так просто, но насколько светлее и радостнее станет на душе! Сегодня – День объятий! Давай пообещаем себе никогда не грустить и почаще обниматься, по поводу и без него!
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Современная наука пришла к выводу, что объятия, это, оказывается очень полезно! А значит, Международный день объятий праздник очень важный и обязательный для празднования! Позволь мне не отставать от его добрых традиций и покрепче обнять тебя, и конечно же, пожелать тебе всего наилучшего!