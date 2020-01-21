С днем объятий: яркие и нежные поздравления в картинках, открытках и стихах

Красивые и оригинальные поздравления с милым праздником для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Среди множества праздников есть день, посвященный дружбе, доброте, любви к ближнему, который в календаре носит название Международный день объятий (International Hug Day). Это праздник отмечают 21 января, и каждый год о нем узнают все больше людей в мире, благодаря позитиву, который несет этот день.

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Это яркий и необычный праздник был основан в США в 1986 году, а затем стремительно приобрел популярность по всему миру.

Согласно традиции праздника, обнимать в этот день можно даже незнакомого человека. Суть праздника в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Поэтому посвященный объятиям праздник одержал буквально всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране.

УНИАН собрал лучшие поздравления с этим милым и искренним праздником для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Поздравления с Днем объятий в стихах и открытках

***

В прекрасный праздник - день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,

В любви и в радости купаться,

Не ссориться и не ворчать,

От жизни счастье получать.

***

В день объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером,

В миг холодных, дерзких вьюг,

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

***

Поздравления принимай,

Шире руки расставляй.

Принимай обнимашки,

В день объятий - обнимай!

***

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

***

Поздравляю с Днем объятий!

Кто там рядом есть с тобой?

Поскорее обнимайтесь,

Раз уж повод есть такой!

Пусть денек веселым будет,

Юмор всем показан ведь,

И удача не забудет

Пусть к тебе дорогу впредь!

***

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

***

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

***

С Днём объятий поздравляю,

Счастья в жизни Вам желаю,

А еще — веселья, чуда,

Не бывало, чтоб Вам худо!

К выше сказанному — ласки,

Чтоб от слёз не мокли глазки,

Много нежности, добра,

Жизнь счастливой, чтоб была!

***

Прикоснись ко мне рукою,

С сердцем чистым обними,

В день объятий пусть рекою

Льются чувства и мечты,

Пусть все страсти разгорятся

С новой силой. А еще

Пусть добром глаза искрятся

И все будет хорошо!

***

С Днем объятий поздравляю,

Обнимашки всем вам шлю,

Нежно к сердцу прижимаю,

Нежности вам говорю.

Чтобы жизнь была счастливей

Обниматься не ленитесь,

И в руках таких любимых

Радостью подзарядитесь.

***

С днем объятий от души

Вас сегодня поздравляю,

Я весь мир обнять хочу,

Крепко к сердцу прижимая.

Я желаю, чтоб тепло

Вам объятия дарили,

Чтоб в кольце любимых рук

Под защитою вы были.

Не скупились на объятия,

Чтобы для друзей, знакомых,

Теплотой сердец делиться

Были вы всегда готовы.

Поздравления в День объятий в прозе и картинках

***

Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь чаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашивают серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

***

Обнять – это так просто, так важно, так прекрасно! В Международный день объятий я поздравляю тебя и желаю жить, словно в сказке, мечтать и любить, чтобы исследовать весь мир и искать в нем свое счастье! Пусть тебе покорятся все высоты, пусть сбудутся все мечты!

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Сердечно поздравляю с днем объятий! Пусть ежедневно в твоей жизни встречаются люди, которых хочется искренне обнять! Взаимные положительные эмоции продлевают жизнь, делают нас счастливее. Желаю тебе на все события смотреть только с оптимизмом! Пусть каждое утро в твое окно с теплыми объятиями заглядывает солнышко!

***

С Днем объятий! В этот день тепла и радости, духовного единения и позитива желаю оказаться в эпицентре любви и нежности! Пусть близкие, коллеги, друзья и знакомые подарят тебе частичку своей души, капельку любви и тепла! Желаю ощутить невероятный прилив энергии, бодрости и позитива!

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Объятия – действие такое личное, стирающее границы между людьми, они так важны для каждого человека… В Международный день объятий я хочу конечно же обнять тебя, а также пожелать счастливой жизни, исполнения всех заветных желаний и море любви!

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Сердечно и горячо я поздравляю тебя с Международным Днем объятий! Ты знаешь, что с тобой мне обниматься приятнее всего на свете? Сегодня я решительно не могу тебя отпустить! И больше всего на свете я хочу видеть в твоих глазах сияющие звездочки счастья!

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Что может быть прекраснее объятий? Дружеских, семейных, любовных… Обнять хорошего человека так просто, но насколько светлее и радостнее станет на душе! Сегодня – День объятий! Давай пообещаем себе никогда не грустить и почаще обниматься, по поводу и без него!

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Современная наука пришла к выводу, что объятия, это, оказывается очень полезно! А значит, Международный день объятий праздник очень важный и обязательный для празднования! Позволь мне не отставать от его добрых традиций и покрепче обнять тебя, и конечно же, пожелать тебе всего наилучшего!