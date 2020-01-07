С Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
7 января православный мир празднует Рождество Христово - один из самых главных праздников у христиан наряду с Пасхой.
УНИАН составил для Вас подборку лучших поздравлений с Рождеством в стихах, прозе, картинках и открытках. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей и коллег.
Поздравления с Рождеством в стихах, картинках и открытках
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В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.
Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!
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В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
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В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.
Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.
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Пусть случится в Рождество,
Чудо долгожданное.
Душевно будет и тепло,
Исполнятся желания.
С Рождеством: поздравления в прозе и картинках
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны!
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Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!
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Рождество — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!
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С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.