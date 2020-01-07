С Рождеством: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

7 января празднуют Рождество Христово. В этот день и накануне принято поздравлять друг друга с праздником.

7 января православный мир празднует Рождество Христово - один из самых главных праздников у христиан наряду с Пасхой.

УНИАН составил для Вас подборку лучших поздравлений с Рождеством в стихах, прозе, картинках и открытках. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей и коллег.

Поздравления с Рождеством в стихах, картинках и открытках

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В этот праздник Рождества

Ангел пусть на крыльях нежных

Принесет тебе любовь,

Мудрость, веру и надежду.

Радость пусть заходит в дом

С каждым утром новым.

Пусть душа поет от счастья!

С Рождеством Христовым!

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В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

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В святой, прекрасный праздник Рождества

Я пожелать хочу от всей души,

Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,

Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час,

И на любой вопрос придет ответ.

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Пусть случится в Рождество,

Чудо долгожданное.

Душевно будет и тепло,

Исполнятся желания.

С Рождеством: поздравления в прозе и картинках

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны!

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Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

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Рождество — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!

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С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.