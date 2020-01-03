День ангела Юлии - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

3 января - один из дней в году, когда празднуют именины Юлии.

Сегодня свой день ангела празднуют все Юлии. Именно 3 января - один из нескольких дней в году, когда с именинами следует поздравить всех девушек и женщин, которое носят это имя. Основной датой, согласно православного календаря, является 29 июля - день памяти мученицы Иулии Карфагенской, Корсиканской. Сегодня же православный мир почитает мученицу Иулианию Вяземскую и Новотрожскую.

УНИАН подготовил для вас лучше варианты для поздравления обладательниц этого имени - стихи, картинки и открытки.

Что означает имя Юлия

Принято считать, что это женское имя имеет три происхождения - греческое, скандинавское и латинское. В первом случае оно произносится как Иулия - в переводе волнистость, кудрявость. Во втором Jul означает - Рождество. В латинском происхождении у имени два пояснения: представительница рода Юлиев и рожденная в июле.

Как говорилось выше, именины все Юлии празднуют несколько раз в году. Помимо 3 января и 29 июля, это также 10 и 17 декабря, 9 и 15 января, 17 марта, 2 апреля, 16 и 31 мая, 15 июня, 5 и 19 июля, 30 и 31 августа, 14 ноября.

Характер Юлии

Он может отличаться в зависимости от времени года ее рождения. Так, зимой Юлии преимущественно спокойные, молчаливые, организованные, а также карьеристки. Весной - чувственные, мечтательные и дружелюбные. Юлии, рожденные летом, могут быть терпеливыми, нежными, рассудительными, общительными. Осенними чертами могут стать романтизм, скрытность, практичность.

День ангела Юлии - поздравления в стихах

Пусть каждый день приносит радость,

А каждый вечер — тишину.

Друзья, родные будут рядом,

Все любят лишь тебя одну.

Пусть дома будет вечный праздник,

А за столом всегда — семья.

Цветы прекрасные чтоб в вазе

Уже стояли бы с утра.

Всё, что задумала, сбывалось,

Чтоб смех звучал, в душе — весна.

Ведь «Юля» значит «золотая»,

Блести же золотом всегда.

***

С праздником, Юленька, ты превосходна,

Лучшего в жизни всего ты достойна.

И пожелать потому тебе нужно

Счастья, любви, и здоровья, и дружбы.

Работа твоя пускай будет доходной.

Ты будь всегда смелой и умной, свободной.

И пусть все мечты твои сбудутся вскоре.

Не знать я желаю печалей и горя!

Всему вопреки, ты всегда улыбайся,

И только собой ты всегда оставайся,

И пусть не пугают любые помехи,

Ведь искренне я пожелаю успеха!

***

Хай Юлю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе всё будет очень хорошо.

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Юлі нині свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Юлечка, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Юля - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Лучшие открытки для Юлии ко Дню ангела