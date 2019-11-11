День ангела Анастасии: история праздника, поздравления и открытки с днем Анастасии

День Анастасии в 2019 году отмечаются несколько раз, каждый раз в честь новой покровительницы имени.

В понедельник, 11 ноября, церковь почитает память Анастасии Римляныни (Овечницы), а свой День ангела празднуют Анастасии, Насти, Настасьи.

День Анастасии: история праздника

Свя­тая Ана­ста­сия Римская (Рим­ля­ны­ня) оси­ро­те­ла в воз­расте трех лет. Вос­пи­ты­ва­лась она в мо­на­сты­ре возле Ри­ма, в ко­то­ром при­ня­ла ино­че­ство.

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Когда красавице Ана­ста­сии ис­пол­нил­ся 21 год, к ней начали свататься знатные римляне, но она всем от­ка­зы­ва­ла, пред­по­чи­тая остать­ся неве­стой Хри­сто­вой.

В то вре­мя им­пе­ра­тор Де­кий воз­двиг же­сто­кое го­не­ние про­тив хри­сти­ан. Языч­ни­ки вы­та­щи­ли свя­тую Ана­ста­сию из мо­на­сты­ря и при­ве­ли к пра­ви­те­лю го­ро­да. Они об­ви­ня­ли ее в том, что она не толь­ко пре­зи­ра­ет знат­ных и бо­га­тых же­ни­хов, но по­чи­та­ет за Бо­га рас­пя­то­го Хри­ста. Святую пытали, однако она все равно не отреклась от Бога.

История имени Анастасия

Анастасия — женское имя, женская форма мужского имени Анастасий (Анастас). В переводе с древнегреческого языка — «воскресение» или «возвращенная к жизни».

Самое распространенная уменьшительная форма имени Анастасия в русском языке — Настя.

Другие производные формы: Нюся, Настенька, Настена, Туся, Стюра, Стася, Тася, Ася.

Уменьшительно-ласкательная форма Настенька стала особенно популярной после выхода фильма Морозко.

День ангела Анастасии 2019: когда празднуют

Поздравления с Днем ангела Анастасии в ноябре 2019 можно, к слову, отправлять аж два дня подряд – сначала 11 ноября, а затем сразу 12 ноября. А последний в этом году день ангела Анастасии по церковному календарю мы отметим в декабре

Вот когда именины Анастасии по церковному календарю:

4 января – Анастасия Узорешительница;

23 марта – пустинница, преподобная Анастасия Патрикия;

28 апреля – мученица Анастасия Римская;

11 ноября – преподобномученица Анастасия Римлянская, Анастасия Узорешительница;

12 ноября – мученица Анастасия Солунская;

26 декабря – праведная Анастасия.

Поздравления с днем Анастасии

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

Наша Настя дорогая,

Поздравляем мы тебя.

Светлой радости желаем.

Ты веселой будь всегда!

Любим очень все, Настюша,

Мы улыбку, звонкий смех.

Радуй, милая, сегодня

Ты настроем добрым всех.

Не уйдут пусть ни удача,

Ни награды, ни успех.

И желаем мы в придачу

Быть всегда счастливей всех.

***

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

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***

Милая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всяческих благ, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят, пусть твои начинания удаются на "отлично", а любое твое решение оказывается верным и правильно понятым.

***

С днем ангела, Анастасия! Счастья тебе! Чтоб дела ладились, а большая любовь не худела. С именинами тебя, родная!

***

С именинами, Настенька! Веры тебе в свои силы, надежды в лучшее, любви по жизни! Пусть в крови не гаснет пламя счастья!

***

Анастасия — светлый лучик,

На небосклоне наших дней.

Желаем Насте найти ключик,

Что открывает сто дверей.

День ангела Анастасии: видео