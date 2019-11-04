В Украине отмечают День железнодорожника: история праздника и поздравления

День железнодорожника отмечается ежегодно 4 ноября.

В Украине сегодня отмечают День железнодорожника - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, который ежегодно отмечают 4 ноября.

История праздника

Праздник основан 1896 года в Российской империи. До наших дней дата его празднования неоднократно менялась. После назначения в 2000 году генеральным директором Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины Георгия Кирпы Президенту Украины было внесено предложение о праздновании Дня железнодорожника 4 ноября. Согласно Указу Президента Украины «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 15 июля 1993 года № 257» от 11 декабря 2002 № 1140/2002 День железнодорожника отмечается ежегодно 4 ноября.

Украинская железная дорога

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Украинская национальная железнодорожная компания "Укрзализныця", по официальным данным, обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Укрзализныця" занимает четвертое место в Евразии, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

В ведомстве "Укрзализныци" находится шесть железных дорог (Львовская, Одесская, Приднепровская, Южная, Юго-Западная, Донецкая), почти полторы тысячи станций, 125 основных вокзалов, более 21 тысячи километров путей, более 7 тысяч пассажирских и почти 120 тысяч грузовых вагонов.

Поздравления с Днем железнодорожника

Ваш день настал! Отложите молотки обходчики, спрячьте флажки дорогие движенцы, проводников и машинистов просим освободить вагоны! Строго по расписанию подошло время принимать заслуженные поздравления! Железнодорожников настоятельно просим ликовать и наслаждаться пожеланием легкого пути, лояльного руководства и адекватных пассажиров! Ту-ту!

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С Днем железнодорожника! Пусть локомотив удачи везет тебя по прямым дорогам жизни. Пусть твои дни будут яркими и красочными, как виды за окном купе, пусть на каждой остановке тебя ждет удача и пусть всегда на твоем пути горит зеленый свет. Желаю больших побед, высокой зарплаты, пусть все идет хорошо, всегда прямого пути, большого счастья и удачи.

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Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.

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Всех сотрудников железных,

Многоплановых дорог

В этот праздник, без сомнения,

Поздравлений ждет мешок!

Пожелаем вам ночами

За рулем не засыпать,

Только трезвых пассажиров

По дороге загружать

Рейсов вам благополучных,

Чтобы не было забот,

Чтоб удача улыбалась

Постоянно — круглый год!