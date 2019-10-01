День ангела Ирины: история, значение имени, поздравление с праздником

1 октября день ангела отмечают Ирины.

Сегодня, 1 октября, день ангела отмечают Ирины. Сегодняшние именины установили в честь мученицы Ирины египетской. Иринам приписывают уверенность, чуткость и дружелюбие. Часто они отличаются оптимизмом и находят выход из затруднительных ситуаций. Это имя очень популярно в Украине.

День ангела Ирины: значение имени Ирина

Имя Ирина древнее. Оно происходит от названия древнегреческой богини Эйрены, отвечающей за мир и покой. Само слово "иринис" переводится, как "спокойствие, мир". Считается, что это имя обладает сильной энергетикой и наделяет обладательницу уверенностью, стремлением к независимости, решительностью и жизнерадостным характером. Если на жизненном пути Ирины встречаются проблемы, она умеет справляться с ними благодаря врожденной чуткости, проницательности и нацеленности на положительный результат. Ирины нередко становятся хорошими домохозяйками, в карьере - добиваются значительных успехов. Они умеют совмещать спорт, карьеру, образование, работу по дому. Часто среди Ирин встречаются высокодуховные и целеустремленные личности.

Одним из главных недостатков характера называют обидчивость и стремление к справедливости. В порыве отчаяния Ирины могут наделать глупостей.

День Ангела Ирины по церковному календарю

У каждого человека есть свой Ангел-Хранитель. Нужно обязательно знать, когда именины по Дню Ангела. Так как еще с незапамятных времен считается, что день ангела является намного важнее, чем день рождения. Еще в те времена было принято праздновать не день рождение, а День Ангела. Дата таким именин подбирается по дате почитания святого с именем Ирина.

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В независимости от того, в какое время года родился ребенок выбирают ближайшую дату памяти святого по православному календарю. Считается что ребенок, которому подбирали имя таким образом, будет счастлив и удачен. И так какая дата выпадает на день Ирины, представлено ниже в таблице.

Именины Ирины по церковному календарю отмечаются несколько раз в году:

29 апреля Св. мученица Ирина и сестры ее Агапия и Хлония

18 мая Св. великомученица Ирина

26 мая праведная Ирина, супруга святого Георгия Исповедника

10 августа преподобная Ирина Каппадокийская

17 августа мученица Ирина

22 августа благоверная царица Ирина

26 августа благоверная царица Ирина, в инокинях Ксения

1 октября мученица Ирина Египетская

День Ирины: кто такая Ирина Египетская

Ирина Египетская - христианская мученица, которую до крещения звали Пенелопа. Изначально она была язычницей. Девочка росла необыкновенно красивой. Чтобы уберечь ее от сглаза отец запер ее в высокой башне, куда однажды влетели голубь, орел и ворон в клювах с разными дарами: оливковой ветвью, цветочным венком и змеей. Учитель Пенелопы Апелиан раскрыл зашифрованный смысл послания: девушка крестится, пройдет много испытаний и завоюет царский венец мученицы.

Когда Пенелопе было 12 лет, ее отец Ликиний захотел ее выдать замуж. Однако девушка решила отказаться от избранника, а вместо этого креститься с именем Ирина. Отец разозлился и хотел наказать дочь, бросив ее под копыта диких лошадей, но те не тронули ее. Один конь бросился на отца и растоптал его. Молитвы дочери воскресили его, он поверил в Бога и отказался от царства, проведя остаток дней в покаянии.

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Правители Египта пытали Ирину, заставляя отказаться от христианской веры, но всякий раз случались разные чудеса: змеи не трогали ее; в мельнице закончилась вода, когда ее привязали к колесу; пилы тупились.

Святая умерла в городе Эфесе, она предвидела свою смерть. Незадолго до этого, она отправилась в пещеру, вход в которую велела заложить камнями. Когда пришли за телом, то не обнаружили его. В Стамбуле в честь святой Ирины построили собор, который сохранился в первоначальном виде до наших дней.

На иконе святую мученица Ирину Египетскую изображают девушкой в красном одеянии. В правой руке она держит крест, а левую прижимает к груди, как символ непоколебимой веры.

Поздравления с Днем ангела Ирины

УНИАН сделал подборку поздравлений и открыток, которые украсят праздник вашим знакомым Иринам.

***

Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Всё, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

***

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.

***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остаётся красота.

***

Ира, Ирочка, Ирусик, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе хочу пожелать искренней веры в чудеса и непременное их осуществление в твоей жизни, желаю неотразимой красоты и потрясающего настроения, желаю светлой радости и большой удачи.

***

Ира, великолепная моя, поздравляю тебя от всей души. Желаю высоких волн успеха и удачи, чистого и глубокого моря счастья и любви, тёплых и светлых берегов надежды и радости, весёлого прибоя интересных затей и впечатляющих развлечений.

Поздравление с днем ангела Ирины: видео