Очищение огнем и гадание на "суженого": как правильно праздновать Ивана Купала

В современной христианской традиции 7 июля отмечается День Ивана Крестителя, откуда и происходит название праздника – «Ивана Купала».

В наши дни праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля – раньше он выпадал на 23-24 июля (по старому стилю).

В дохристианские времена Купала отмечали в день летнего солнцестояния, поэтому сейчас некоторые сторонники неоязыческих верований празднуют его с 21 на 22 июня. В современной христианской традиции 7 июля отмечается День Ивана Крестителя, откуда и происходит название праздника – «Ивана Купала».

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В народном представлении Иоанн Креститель является олицетворением ритуального омовения (крещения), которое принято было осуществлять в водоемах. Отсюда и появление своеобразного синонима Крестителя – «Купала» («Купала»), которой дает людям возможность очиститься от грехов и всего плохого.

Празднование традиционно проводили в заранее подготовленных локациях – на берегу реки. Обязательными атрибутами Купала наряду с водой являются огонь и венки. В день празднования девушки собирают полевые цветы, из которых потом делают венки для гадания «на суженого», которое считается одним из наиболее правдивых. Во время обрядовых действий музыканты обычно играют на народных инструментах.

Также обязательными элементами традиционного празднования является чучело Марены, которое делают для того, чтобы его потом утопить. По древнеславянским мифологическими представлениям, Марена – это зимнее божество, которое испытывает человек морозами, болезнями и голодом.

После установки чучела начинается собственно празднование. Девушки берутся за руки и, распевая песни о любви, ходят вокруг него. Мужчины в это время выступают наблюдателями.

Праздничный костер, через который прыгают девушки и парни, преимущественно делают большим. В обрядовых действиях он имеет большое значение и силу, ведь очищает людей, которые прыгают через него, от всего плохого. Наши предки считали, что пара, которая, взявшись за руки, успешно перепрыгивала через костер, должна счастливо прожить вместе всю жизнь.

В целом каждый участник празднования пытался прыгнуть эффектно – высоко и подальше. Тех, кто пропускал празднование без уважительной причины, наши предки считали «нечистой силой».

Далее чучело Марены топили, после чего девушки подходили к воде. Они устанавливали зажженные свечи на венки и пускали их по воде. Это – одна из самых ярких частей празднования. Пока венки плыли, девушки пели песенку, которая должна приблизить венок к суженому. Иногда влюбленные заранее договаривались относительно внешнего вида венка, чтобы парень вытащил из воды именно тот – от любимой. Достать венок своей девушки считалось хорошей приметой и знаком счастливого будущего для пары.

Плавное движение венка по воде, и яркий свет от свечи говорил о том, что девушка успешно выйдет замуж, если будет стоять на месте – будет "в девках", а если пойдет на дно – то вообще не выйдет замуж.

Если венок достигает другого берега, это означает, что именно там ее ждет ее судьба.

Интересно, что именно в ночь на Ивана Купала нельзя купаться, ведь существует особая опасность – «водяной» может затянуть в воду.

Считалось, что в Купальскую ночь появляется цвет папоротника, который цветет совсем недолго – во время короткой ночи. Тех, кто находил такой папоротник, считали избранниками высших сил, которые якобы наделялись сверхспособностями и крепким здоровьем.

Утром, вместе с «купальской росой», собирали лекарственные травы и растения, которые, согласно традиционным представлениям, имеют особо целительные свойства.