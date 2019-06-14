День отца в Украине: истории, традиции празднования

В Украине в 2019 году появился новый государственный праздник – День отца. В этом году праздник приходится на 16 июня.

Новый государственный праздник День отца, начиная с 2019 года, будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 16 июня.

День отца 2019: история праздника

В 2019 украинский Кабмин одобрил проект указа президента и, таким образом, утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

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Праздник был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействие популяризации семейного образа жизни, формирование ответственного отцовства и материнства.

Ранее в Украине День отца праздновался, но только на неофициальном уровне в третье воскресенье июня, а также в третье воскресенье сентября. Общественные организации добивались официального статуса для Дня отца с 2006 года.

День отца празднуют в 80 странах мира. А появился праздник в Америке в 1909 году. Некая миссис Додд из города Спокан выступила с инициативой создания дня в году, когда бы дети могли выразить благодарность и почитание своим заботливым папам. Таким образом она увековечила память своего отца, который, когда остался вдовцом, сумел воспитать шестерых детей без матери.

День отца: как праздновать

В США этот праздник очень быстро прижился. И тут придумали замечательную традицию: в День отца американцы пытаются помочь папам-одиночкам, которые самостоятельно воспитывают детей.

Чтобы уделить своему отцу должное внимание в этот день, можно также организовать следующие мероприятия:

Если отец любит рыбачить, устройте поход на речку, озеро с пикником. Ловить рыбку в такой день ему будет очень приятно, тем более, если это занятие ему по душе. В качестве подарка можно преподнести удочку, набор блесен, термосумку или сумку для рыболовных снастей или аксессуаров и тому подобное.

Устройте семейный ужин. Можно приготовить вкусные блюда. Но сначала сходить в кинотеатр или посмотреть интересный фильм дома. А потом поужинать в кругу семьи, полистать альбом с фотографиями. И тогда вечер воспоминаний станет более запоминающимся.

Как известно, многие мужчины любят футбол. Тогда, если есть матч, можно подарить билет или устроить семейные соревнования, игры на стадионе. А затем отправиться на пикник.

Некоторые мужчины любят театры, концерты. Так почему бы этот день не провести в зрительном зале? Затем можно отправиться в кафе или ресторан и продолжить мероприятие.

Отпраздновать День отца можно и в сауне: попить горячего чайку, поплавать в бассейне, попариться. Отличное времяпрепровождение и для здоровья полезно!

Но что отцу в этот день можно еще подарить? Чем его удивить? Какой подарок лучше всего преподнести?

Выбираем подарки ко дню отца

Конечно же, ни один праздник не обходится без подарков. Выразить ему свою любовь и уважение можно словами. А поблагодарить за оказанное внимание подарком. Хотите выбрать что-то оригинальное и удивить отца? Тогда - вперед, выбирайте очень удачный для него:

Настольный футбол - не только детская радость. Эта игра приносит многим взрослым мужчинам настоящую радость. Если он - заядлый футболист, то тут нечего и думать.

Если есть автомобиль, можно подарить нужную вещь для машины. Например - навигатор, какой-нибудь аксессуар или видеорегистратор.

Очень дорого? Сделайте подарок своими руками! Можно приготовить разные изделия, которые понравятся любимому папе. Например, сделать картину с отпечатком ножки или ручки сына/дочери или нарисовать ее. Оформить праздничные гирлянды в виде мужских галстуков, нарисовать веселые картинки или сделать открытки своими руками. Как вариант - изготовить и вручить медаль «Лучшему папе». Идеи могут быть самыми разнообразными: от органайзера из пустых банок до брелоков и печенья, сделанных собственноручно.

Отцу, который любит читать, конечно же, стоит подарить книгу. Если позволяют средства, жена может преподнести мужу в качестве подарка за воспитание ребенка электронную книгу.

Человеку творческому понравится картина, карикатура, коллаж.

Растопить сердце отца смогут наручные часы.

Но все-таки лучший подарок - это отличное настроение, забота и внимание, приятные слова. Как можно больше улыбайтесь, радуйтесь жизни, благодарите словами!

День отца в Украине: видео

Напомним, как писал УНИАН, во второе воскресенье мая ежегодно в Украине отмечают день матери, а 15 мая в Украине является Днем семьи.