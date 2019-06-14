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День отца в Украине: истории, традиции празднования

08:00, 14 июня 2019
Праздники
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День отца в Украине празднуют 16 июня / фото УНИАН

Новый государственный праздник День отца, начиная с 2019 года, будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 16 июня.

День отца 2019: история праздника

В 2019 украинский Кабмин одобрил проект указа президента и, таким образом, утвердил новый официальный праздник – День отца, который отныне будет отмечаться в нашей стране на государственном уровне. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

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Праздник был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействие популяризации семейного образа жизни, формирование ответственного отцовства и материнства.

Ранее в Украине День отца праздновался, но только на неофициальном уровне в третье воскресенье июня, а также в третье воскресенье сентября. Общественные организации добивались официального статуса для Дня отца с 2006 года.

День отца празднуют в 80 странах мира. А появился праздник в Америке в 1909 году. Некая миссис Додд из города Спокан выступила с инициативой создания дня в году, когда бы дети могли выразить благодарность и почитание своим заботливым папам. Таким образом она увековечила память своего отца, который, когда остался вдовцом, сумел воспитать шестерых детей без матери.

День отца празднуют в 80 странах мира / фото УНИАН

День отца: как праздновать

В США этот праздник очень быстро прижился. И тут придумали замечательную традицию: в День отца американцы пытаются помочь папам-одиночкам, которые самостоятельно воспитывают детей.

Чтобы уделить своему отцу должное внимание в этот день, можно также организовать следующие мероприятия:

Если отец любит рыбачить, устройте поход на речку, озеро с пикником. Ловить рыбку в такой день ему будет очень приятно, тем более, если это занятие ему по душе. В качестве подарка можно преподнести удочку, набор блесен, термосумку или сумку для рыболовных снастей или аксессуаров и тому подобное.

Устройте семейный ужин. Можно приготовить вкусные блюда. Но сначала сходить в кинотеатр или посмотреть интересный фильм дома. А потом поужинать в кругу семьи, полистать альбом с фотографиями. И тогда вечер воспоминаний станет более запоминающимся.

Как известно, многие мужчины любят футбол. Тогда, если есть матч, можно подарить билет или устроить семейные соревнования, игры на стадионе. А затем отправиться на пикник.

Некоторые мужчины любят театры, концерты. Так почему бы этот день не провести в зрительном зале? Затем можно отправиться в кафе или ресторан и продолжить мероприятие.

Отпраздновать День отца можно и в сауне: попить горячего чайку, поплавать в бассейне, попариться. Отличное времяпрепровождение и для здоровья полезно!

Но что отцу в этот день можно еще подарить? Чем его удивить? Какой подарок лучше всего преподнести?

Если отец любит рыбачить, устройте поход на речку, озеро с пикником / фото УНИАН

Выбираем подарки ко дню отца

Конечно же, ни один праздник не обходится без подарков. Выразить ему свою любовь и уважение можно словами. А поблагодарить за оказанное внимание подарком. Хотите выбрать что-то оригинальное и удивить отца? Тогда - вперед, выбирайте очень удачный для него:

Настольный футбол - не только детская радость. Эта игра приносит многим взрослым мужчинам настоящую радость. Если он - заядлый футболист, то тут нечего и думать.

Если есть автомобиль, можно подарить нужную вещь для машины. Например - навигатор, какой-нибудь аксессуар или видеорегистратор.

Очень дорого? Сделайте подарок своими руками! Можно приготовить разные изделия, которые понравятся любимому папе. Например, сделать картину с отпечатком ножки или ручки сына/дочери или нарисовать ее. Оформить праздничные гирлянды в виде мужских галстуков, нарисовать веселые картинки или сделать открытки своими руками. Как вариант - изготовить и вручить медаль «Лучшему папе». Идеи могут быть самыми разнообразными: от органайзера из пустых банок до брелоков и печенья, сделанных собственноручно.

Отцу, который любит читать, конечно же, стоит подарить книгу. Если позволяют средства, жена может преподнести мужу в качестве подарка за воспитание ребенка электронную книгу.

Человеку творческому понравится картина, карикатура, коллаж.

Растопить сердце отца смогут наручные часы.

Но все-таки лучший подарок - это отличное настроение, забота и внимание, приятные слова. Как можно больше улыбайтесь, радуйтесь жизни, благодарите словами!

День отца в Украине: видео

Напомним, как писал УНИАН, во второе воскресенье мая ежегодно в Украине отмечают день матери, а 15 мая в Украине является Днем семьи.

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Теги: #праздник#отец#День матери#день отца