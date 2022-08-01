С представительницами этих знаков Зодиака дружить опасно.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, с которыми очень сложно завести дружеские отношения. Кто-то из них привык идти по жизни в одиночку и подруги им не нужны, а кто-то подставит вас при любом удобном случае.

Водолей

У женщин-Водолеев семь пятниц на неделе. Вы можете запланировать с ними путешествие, но в последний момент они откажутся. Вы можете договориться о встрече и даже прийти в назначенное место, а они перезвонят и скажут, что не смог составить вам компанию. На этих дам лучше не полагаться, чтобы и свое время сэкономить, и нервы сохранить.

Овны

В целом Овны могут завести себе подруг, но не ждите, что они будут выслушивать вас и подставлять свое плечо в трудную минуту. Их интересы всегда будут превыше вас и ваших проблем. Это не те женщины, с которыми можно обсудить жизнь, мужчин и прочее.

Рыбы

А вот с Рыбами вам будет очень сложно дружить. Они слишком много внимания требуют к своей персоне, но отдавать то же взамен не готовы. Будьте готовы к тому, что вам постоянно придется решать их проблемы, потому что сами они этого сделать не могут или не хотят. Рыбы привыкли перекладывать ответственность на других.

Напомним, у двух знаков Зодиака вскоре начнется "белая полоса".

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