Ближайшие несколько дней принесут немало сложностей.

Тарологи составили гороскоп до конца этой недели. Оказалось, что представителям двух знаков Зодиака стоит готовиться к тотальному провалу. Кому карты Таро сулят не жизнь, а катастрофу - читайте ниже.

Близнецы

Близнецам стоит готовиться к неприятным ситуациям. Вы рискуете упасть на самое дно, если не сумеете перенести этот удар судьбы. Тотальный провал принесет не только грусть и разочарование, из-за всего этого вы можете потерять веру в людей.

Однако не стоит вешать нос раньше времени. Вы должны доказать этому миру, что способны возрождаться из пепла. Найдите в себе силы и не пытайтесь пережидать бурю. Вам нужно встать и начать действовать, вы сумеете одолеть все проблемы.

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Водолей

Карты Таро сулят Водолеям немало неудач. В один момент вам может показаться, что жизнь превращается в одну сплошную катастрофу. Ссоры в семье и проблемы на работе, финансовые сложности и тотальный упадок сил - вас будто решат проверить на прочность.

Но вы должны понимать, что все испытания даются не просто так. Именно в такие непростые времена, когда кругом будет лишь тьма, вы сумеете найти по-настоящему светлых людей. Они проведут вас сквозь этот ураган, не бойтесь принимать помощь и поддержку.

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