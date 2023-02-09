Рыбы рискуют серьезно поссорится с любимым человеком.

К концу этой недели жизнь двух знаков Зодиака сотрясут ужасные события. Они могут потерять лучшего друга, остаться в полном одиночестве и даже сильно пострадать. Кому стоит быть осторожнее - читайте в прогнозе астрологов ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецам стоит с особой опаской относиться к людям противоположного пола. Они могут сыграть на вашей симпатии и сильно вас ранить. Помимо этого, нанести сокрушительный удар могут те, кого вы сильно обидели в прошлом. Люди, которые хотят отомстить Близнецам, долго ждали момента, когда их враг станет особенно уязвим. Они принесут в вашу жизнь ужасные события.

Астрологи советуют Близнецам провести работу над ошибками. Поговорите с теми, кто мог затаить на вас обиду. Постарайтесь извиниться, возможно, они простят вас.

Видео дня

Рыбы

Рыбы рискуют серьезно поссорится с любимым человеком. Возможно, вы совершили большую ошибку и предали того, кто вам верил. Из-за этого Рыб ждет полный крах, их семья разрушится.

Помимо этого, жизнь Рыб может сотрясти серьезный скандал с друзьями. Вы часто витаете в облаках и отдаетесь творчеству, забывая о своих обещаниях.

Ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака обретут неземное счастье уже в ближайшие дни.

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