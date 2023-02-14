Они знают себе цену и ищут достойного мужчину.

Астрологи назвали два знака Зодиака среди женщин, которые чаще других становятся женами миллионеров. Они всегда выглядят на все 100, у них невероятная харизма и острый ум, что делает их очень привлекательными в глазах мужчин.

Лев

Женщины-Львы знают себе цену. Они обожают все красивое, дорогое, яркое. Эти дамы считают, что их деньги - это их деньги, а деньги мужчины - общие. Поэтому, конечно, себе в спутники они будут искать человека, который сможет удовлетворить все их потребности. Взамен они готовы отдаваться свою энергию, радовать любимого человека и делать его счастливым.

Кроме того, они покоряют мужчин своим умом, харизмой, красотой. Перед этими дамами очень сложно устоять.

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Скорпион

Это хитрые женщины, обладающие навыками манипуляции. Они могут затащить любого мужчину в свои цепи, если считают его достойным. Они хотят, чтобы рядом с ними был настоящий король, который сделает их очень счастливыми. Однако для этих дам очень важны не только внимание, забота и любовь, но и финансовое состояние человека.

А вот привлекают они богачей своей страстной натурой, жаждой к жизни и приключениям. С ними как по минному полю.

Напомним, три знака Зодиака осуществят свои мечты уже совсем скоро.

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