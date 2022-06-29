Июль принесет существенные изменения как для Украины, так и для других стран. Астролог Александра Ивашина рассказала, чего следует ждать уже в ближайшем месяце.
"Предстоящий месяц будет динамичным и трансформационным. События могут носить порой неожиданный, неординарный характер. Кармические испытания и судьбоносные предложения. Можно предположить, что предстоящий месяц очень мощно активизирует родовые программы, которые энергетически максимально включатся на защиту Родины. Это будет колоссальный импульс, причём связанный с военными действиями. Это действительно может быть жёстко и болезненно, с элементами неожиданности, но судьбоносно и неизбежно", - написала Александра на своей странице в Facebook.
Астроэксперт убеждена, что все российские чиновники, которые виноваты в убийственной войне на территории Украины, понесут сильное наказание. Россию же уже в ближайшем времени ждут серьезные испытания.
"В июле в стране-агрессоре также могут усугубиться испытания, начаться какие-то преобразования, очищение информационного поля от националистических идей великодержавного шовинизма и лже-патриотизма. И когда верхушка понесет "очень сильное наказание" за свою националистическую великодержавную агрессивную идеологию, у остальных граждан страны-агрессора произойдет переосмысление, даже на уровне не просто индивидуального, но и коллективного сознания", - резюмировала Ивашина.
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