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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце мая будут визжать от радости. Они могут решиться на такой поступок, который ранее вызывал у них только страх и ужас.

Близнецы

Близнецы могут решиться на какой-то экстремальный поступок. Это может быть прыжок с парашютом или катание на американских горках. Вам захочется получить дозу адреналина, чтобы испытать новые эмоции. Привлеките к этому увлекательному занятию и своих друзей. Вместе вам будет намного веселее, да и вы будете ощущать поддержку близких людей. Однако будьте осторожны, чтобы не получить травму.

Скорпион

А вот Скорпионы в конце мая могут завести новые знакомства. Среди этих людей могут быть те, с кем вы действительно подружитесь. Поэтому в этот период вы можете весело проводить время - посещать разные мероприятия, выставки, ездить на экскурсии и даже отправиться в маленькое путешествие. Вы наполнитесь новыми эмоциями, которые будут греть вашу душу.

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Стрелец

Стрельцам повезет больше в любовном плане. Ваша вторая половинка может устроить вам незабываемый сюрприз, о котором вы даже мечтать не могли. Это может быть что-то очень экстремальное с элементами романтики. В целом вы будете очень довольны, ведь вам не хватало сильных эмоций в последнее время. Готовьтесь летать на крыльях счастья.

Напомним, какие знаки Зодиака сорвут куш в конце мая.

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