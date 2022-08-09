По словам эксперта, оккупанты будут мстить за свои проигрыши.

Таролог Роман Шептицкий сделал расклад на картах и рассказал, что сейчас российские захватчики злятся из-за своих проигрышей, поэтому они будут пытаться атаковать все украинские города.

"Я напоминаю, что самый "острый" период будет с 9 по 12 августа. Сейчас мы должны быть максимально внимательными и осторожными. Враг проигрывает, он мстит за свои проигрыши. И таким образом под угрозой сейчас практически каждый уголок Украины. Также сложная ситуация сохраняется с Запорожской АЭС", - сказал Шептицкий на своем YouTube-канале.

Он добавил, что украинские военные уверенно идут вперед, а значит они и дальше будут выгонять оккупантов с нашей территории. То есть вскоре мы можем получить приятные новости.

При этом ему выпала еще одна карта, символизирующая боль, переживания, угрозу и потери. По словам таролога, в этот период вероятность угроз на высоком уровне.

Кроме того, Шептицкий отметил, что Украине будет поступать помощь.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев сделал предсказание, связанное с атомной электростанцией в Запорожье. Он сказал, что там сохраняется очень напряженная ситуация.

Вас также могут заинтересовать новости: