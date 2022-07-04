По ее словам, Путин создает вокруг себя мощный энергетический барьер, который экстрасенсам очень трудно перебить. На главу Кремля работает целая армия экстрасенсов.

На президента России Владимира Путина работает целая "армия" экстрасенсов и шаманов. Однако он сам не знает, чего хочет.

Об этом в интервью Апострофу рассказала карпатская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски.

Она пояснила, что за Путиным следят не только украинские, но и все экстрасенсы мира. Однако он делает все, чтобы его невозможно было проследить. Он создает вокруг себя мощный энергетический барьер, который экстрасенсам очень трудно перебить. На главу Кремля работает целая армия экстрасенсов.

"Действительно у него есть и в дальнейшем планы, и не только на Украину. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Понимая, что его дни сочтены, он старается себя усилить различными шаманскими магическими ритуалами. Он пытается предсказать свое будущее, которое никто не может предсказать, потому что экстрасенсорика не является точной наукой – это не математика, что все можно вычислить от А до Я", – добавила мольфарка.

Мочиовски обратила внимание на то, что Путин очень надеется на нумерологию, и это видно по тем дням, в которые он совершает те или иные поступки. Например, с первого дня войны все его поступки практически связаны с цифрами 2 и 4.

"Он очень следит за такими вещами, как нумерология, как солнцестояние, как парад планет. Он все просчитывает как с точки зрения математики и нумерологии, так и с точки зрения шаманизма и оккультной черной магии как таковой", - сказала Магдалена Мочиовски.

Ранее мольфарка рассказала, что Путина лечат нетрадиционными методами, поэтому он до сих пор жив, но это не надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: