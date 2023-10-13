Гордеев говорит, что пока Россия копит технику.

В последнее время Россия перестала бомбить столицу Украины - Киев. Однако, как говорит мольфар Макс Гордеев, оккупанты не отстали от Киева, они просто хотят накопить технику и нанести новые массированные удары.

"Мы ждем того, что в Киеве снова начнется волна бессонных ночей, новых атак. К сожалению, для киевлян пока не будет мирного времени. Поэтому высыпайтесь сейчас. Я не могу сказать, что будут такие же ужасные прилеты как в Харькове или в Одессе, но они будут сто процентов", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Также он добавил, что в любом случае наша страна маленькими, но уверенными шагами двигается к победе. Кроме того, он говорит, что вскоре ВСУ зайдут в незаконно аннексированный Крым. Ситуация там будет непростой, однако полуостров вернется под контроль Украины.

Когда закончится война - прогноз Гордеева

Он сказал, что у Украины есть шанс победить в войне в 2024 году, однако это не значит, что украинцам сразу же станет легко.

"Стоит понимать, что мы можем победить и в 2024 году, но мы еще долго будет собирать себя по кусочкам. И вот это может продлиться до 2025-2026 года", - добавил мольфар.

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