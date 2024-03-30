Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН дали прогноз на апрель 2024 года и рассказали, что нас ждет в этот период, с какими сложностями мы можем столкнуться, и о том, какие победы нас ждут.

Украина продолжает находиться в напряженном, но продуктивном астрологическом периоде (с 10 марта 2024 года по 28 апреля 2024 года). Продуктивность его заключается в том, что он ускорит вопросы, связанные с поступлением военных ресурсов, техники, боеприпасов, финансовых ресурсов, а также возможно заключение различных долгосрочных отношений.

Есть также вероятность того, что вопрос с помощью от США может сдвинуться с мертвой точки. Однако, если он будет утвержден в период до 28 апреля, то можно предположить, что существует большая вероятность того, что это будет не через законопроект Байдена, а через законопроект Джонсона-Трампа, который подразумевает выделение денег под долгосрочный кредит, а не просто помощь.

В это время также не стоит ожидать каких-то военных стратегических успехов ни со стороны России, ни со стороны Украины. Хотя астрологи не исключают вероятность того, что со стороны России могут сохраняться попытки наступления.

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С 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 - Украина войдет в еще более продуктивный астрологический период, который может привести ее к стратегическому перелому и освобождению территорий - как тех, которые были захвачены с 2022 года, так и с 2014 года. Однако этот период потребует больших усилий.

В годовой карте Украины в это время наблюдаются аналогичные тенденции, которые были при освобождении Харьковской области в 2022 году. Хотя сейчас Украина официально не заявляет громко, как это было в прошлом году, о том, что готовится план наступательных действий, однако астрологи могут предположить, что такой план существует. Возможно, масштабы его изначально рассчитываются в меньших размерах, чем он может дать в итоге, как это было при Харьковской операции.

Параллельно с этими астрологическими периодами, в Украине сейчас идет напряженный астрологический период по основной натальной карте (с 21 марта 2024 по 17 мая 2024 года). В это время повышается вероятность возникновения любых неожиданных форс-мажорных, нелогичных и непредсказуемых событий, которые могут стать ускорителем всех процессов и полностью изменить глобальную расстановку сил не только в Украине, но и в мире относительно ситуации в Украине. Все эти трансформации будут положительными для Украины, хотя возможно, что некоторые из них изначально могут быть восприняты как стрессовые, и привести к гибели и страданиям мирных людей.

По словам Сухановых, цель этих трансформаций - завершить сложную главу в жизни Украины, которая астрологически началась с 16 сентября 2021 года и закончится 17 мая 2024 года:

"Задача - привести украинское государство к точке, с которой начнется, на наш взгляд, рассвет и подъем, а также сформировать почву для перелома в войне в пользу Украины и осуществить мощные движения к победе".

Анализируя апрельский месяц, можно также сказать, что он будет самым эмоциональным месяцем года, особенно после 9 апреля. В целом, в апреле очень важно не принимать важных решений на основе эмоций и чувств, а стараться все взвешивать, сохранять спокойствие и не спешить.

В апреле будет сохраняться тенденция, которая говорит о повышенной вероятности проблем со связью, техникой, проводами, информационными сервисами, логистикой, а также банковскими и бизнес-операциями. Эта тенденция может наблюдаться не только в Украине. Повышается вероятность проблем на биржах. Энергия апреля будет сопутствовать дестабилизации всего, что связано с биржами.

В этом месяце также будет сохраняться тенденция, сопутствующая возникновению проблем, связанных с топливом, а также с инженерными и сложными технологическими сооружениями в целом.

Кроме того, астрологи предупреждают о возможности терактов:

"В этот период будут усиливаться тенденции, связанные с возникновением различных религиозных конфликтов и всем, что связано с религией и правом. Возможны также яркие события и теракты, связанные с этой сферой".

Ситуация с ЗАЭС также будет оставаться стабильной. Возможны некоторые провокации и небольшие нарушения в работе, однако без серьезных последствий.

Ситуация с энергетикой в целом может быть сложной до 17 мая, но не критической.

"В апреле энергетически более сложными будут начало и конец месяца".

Итог марта

Стоит отметить, что в прогнозе Анны и Алексея Суханова на март 2024 года говорилось и о других проблемах, которые могут возникнуть в Украине и мире в целом. Как видим, он существился.

"С 10 марта 2024 года по 28 апреля 2024 года - Украина также будет проживать напряженный период, но он будет более продуктивный. В это время может ускориться поступление финансовых ресурсов в Украину, возможно, увеличение посещений важных гостей. В военной сфере также может начаться позитивная динамика, что может стать основой для стратегических успехов Украины.

Ближе к концу марта, примерно к 21 числу, может возрастать вероятность различных форс-мажорных, неожиданных ситуаций, которые изначально могут восприниматься как ещё один стресс, но на самом деле они будут важным моментом для изменения ситуации и ускорения всех военных процессов…".

В конце февраля вопрос с боеприпасами стоял для Украины очень остро. Март привнес положительные тенденции благодаря Чехии, Дании и другим партнерам. Министр иностранных дел Чехии Ян Литовский 20 марта заявил, что Чехия уже поставила в Украину 300 тысяч снарядов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в апреле у Украины будет достаточное количество боеприпасов.

Приятной неожиданностью также стало выделение нового и первого в 2024 году военного пакета помощи от США на сумму в 300 миллионов долларов, даже несмотря на то, что финансирование Украины еще до конца не утверждено.

В целом, в марте было много различных официальных заявлений о поставках оружия в Украину, что соответствует астропрогнозу войны астрологов на 2024 год.

Отметим, Сухановы разделили 2024 год на части. Они писали:

"Первая группа астрологических периодов будет охватывать время с 1 января 2024 года по 28 апреля 2024 года. Мы назовем эту группу "ресурсной"...".

Ресурсные астрологические периоды подразумевают решение вопросов, связанных с боеприпасами, техникой и их поступлением, а также накоплением и аккумулированием их. Следующая группа астрологических периодов уже может привести к успешным наступательным операциям. Что касается помощи от США, скорее всего, она будет выделена в конце периода как изюминка. Поэтому вопросы, связанные с боеприпасами, не должны вызывать беспокойства у украинцев.

Также они говорили о том, что:

"В марте повышается вероятность проблем со связью, техникой, проводами, информационными сервисами, логистикой, а также банковскими и бизнес-операциями. Эта тенденция может наблюдаться не только в Украине. Повышается вероятность проблем на биржах…" .

В самом начале марта произошел масштабный сбой в работе многих электронных сервисов: Instagram, Facebook, Google.

Кроме того, речь шла и о том, что:

"В марте также могут возникнуть проблемы, связанные с топливом. Особенно с 15 марта… ".

В первую очередь с этой проблемой столкнулась Россия после серии успешных атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Вопросы с топливом также поднялись в Украине. Кабмин 22 марта одобрил постепенное приближение ставок акцизного налога на топливо к минимальному уровню, установленному в ЕС до 2028 года, что приведет к планомерному повышению цен на него.

Был и такой прогноз:

"Повышается вероятность проблем на биржах...".

В марте произошло очень большое падения курса биткоина.

В своем астропрогнозе на март Сухановы также говорили, что:

"Плюс, ближе к концу марта, примерно к 21 числу, может возрастать вероятность различных форс-мажорных, неожиданных ситуаций, которые изначально могут восприниматься как еще один стресс, но на самом деле они будут важным моментом для изменения ситуации и ускорения всех военных процессов…".

22 марта россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику Украины. Возможно, целью было повреждение дамбы Запорожской ГЭС, чтобы создать похожую ситуацию, как в прошлом году с Каховской ГЭС.

Вторая неожиданная ситуация произошла также 22 марта, но уже в Москве - террористическая атака на "Крокус Сити Холл".

Стоит отметить, что эксперты неоднократно говорили о возможных террористических атаках в 2024 году, которые могут быть в таких масштабах и количествах, как давно не было. При этом пик такой активности еще не наступил, они ожидают его в мае 2024 года.

"В нашем астропрогнозе в разделе транзиты, где мы описывали переход Солнца в знак Зодиака Рыбы, мы писали, что 14 марта Cолнце переходит в знак Зодиака Рыбы. Данный транзит может давать громкие судебные и важные международные решения, а также поднимать вопросы, связанные с религиозными организациями и людьми, которые с ними связаны…" - отметили Сухановы.

Еще один астрологический транзит, указывающий на теракт. Сухановы обращают внимание, что это только начало подобных ситуаций, которые могут касаться не только России, но и США, ЕС, особенно с учетом войны в Израиле.

Относительно важных международных решений, то 22 марта Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле.

Также в их астропрогнозе на март в описании транзита Марса (с 15 марта в знаке Зодиака Водолей), они говорили о том, что с этого момента повышается вероятность повреждений на объектах, связанных с нефтью и высокотехнологичными разработками. Помимо проблем с нефтью (в России было повреждено около 13 НПЗ), они говорили и о высокотехнологичных разработках, куда относятся мосты, ГЭС и так далее.

Астрологи уже говорили об атаке на ДнепроГЭС в марте. Однако не только в Украине этот транзит проявил себя, он также проявил себя и в США в штате Мэриленд, где 25 марта произошло обрушение моста длиной в 2,5 км.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon