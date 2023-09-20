Их могут обстреливать в ближайшее время.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что пока Россия продолжит наносить ракетные удары, в результате которых могут пострадать школы, садики, торговые центры и даже объекты критической инфраструктуры.

Под угрозой, продолжила эксперт, Херсонская область, Донецкая область, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Харьковская область, Киев, Запорожье и Запорожская область, Черниговская область, Сумская область, Львов и Львовская область.

"Я вижу обстрелы. Из-за них будут отключения света, как в прошлом году. Однако длительных блэкаутов бояться не стоит, это маловероятно. Также я вижу удары по детским центрам, садам и школам, паркам, площадям, вокзалам – где есть массовое скопление людей. Удары будут достаточно успешно отбиваться ВСУ, но нужно соблюдать все меры безопасности", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

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Она добавила, что в октябре ВСУ будут прорываться в Луганской области и на юге. Возвращение наших территорий, по словам астролога, будет вполне успешным.

Напомним, ранее астролог назвала год развязки войны в Украине.

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