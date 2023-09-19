По словам Тимощук, это произойдет не в самое ближайшее время.

Астролог Яна Тимощук сделала прогноз для Украины и выяснила, когда закончится полномасштабная война и прекратятся массированные обстрелы наших городов.

По ее словам, пока полного окончания войны ждать не стоит. Тимощук говорит, что она будет длительной.

"Война будет нести длительный характер с паузами и заморозками до 2030-2032 года", - сказала эксперт в интервью УНИАН.

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Кроме того, многие астроэксперты говорили о том, что война может закончиться после смерти диктатора Владимира Путина. По их словам, у него последняя стадия рака, поэтому времени у него осталось немного.

Однако Тимощук убеждена в обратном. Она говорит:

"У Путина нет рака – это информационный обман. На данный момент смерти и умертвления я не вижу".

Когда закончится война - прогноз экстрасенса

Экстрасенс Яна Пасынкова рассказала, что вскоре на фронте случится переломный момент. Она считает, что Россия полностью выведет свои войска из Украину после того, как ВСУ захватят их территории.

Кроме того, Пасынкова добавила, что нас ждут успехи на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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