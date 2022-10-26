По словам эксперта, это может произойти уже зимой.

Астролог Наталья Власенко рассказала, что зимой ожидается переломный момент на фронте. Однако о полноценном завершении войны говорить еще рано.

"Переломный момент на фронте ожидается в середине января, но первые звоночки нашей национальной победы мы заметим уже в декабре. Однако вероятность полноценного завершения войны до конца года невелика. До конца 2022 года могут быть освобождены какие-то важные города", - сказала Власенко в интервью УНИАН.

Эксперт уточнила, что до конца текущего года Вооруженные силы Украины могут освободить Херсон. И произойти это может уже в ноябре.

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Также она спрогнозировала, что восстанавливаться Украина начнет с 2024 года: "Это напрямую будет зависеть от того, кто придет к власти на президентских выборах. Но в 2025-2026 годах начнутся новые сложности: может быть повышена смертность по каким-то причинам, или национальные бунты. Но так же и будет большой прирост капитала страны. То есть восстановление страны будет, если позиция проиграется положительно".

Напомним, астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какой зимы ожидать украинцам, что будет с ценами на продукты, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, когда ждать победы и восстановления страны.

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