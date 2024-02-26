По словам эксперта, мощный удар может быть нанесен и по Киеву.

Астролог Влад Росс назвал города, которые могут пострадать в ближайшее время от российской агрессии. По его словам, Кремль запустит ракеты и дроны по Украине 8 марта.

В интервью УНИАН астролог рассказал, что в марте больше всего могут пострадать Запорожье и Запорожская область, Никополь и Кривой Рог.

Также, по его словам, Одесса сейчас очень уязвимая.

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"Все наши порты могут пострадать", - говорит эксперт.

Влад Росс добавил, что продолжится эпопея войны Харькова и Белгорода. Он говорит, что Россия и Украина сойдутся в противостоянии, кто кого "замочит".

"Ракеты могут попадать по Хмельницкой области, по Днепру, мощный удар может быть по Киеву", - говорит эксперт.

Кроме того, сложная ситуация может быть в Часовом Яру. Росс отметил, что оккупанты будут туда пробираться, но к тому времени ВСУ получат оружие и смогут отбивать их атаки.

"Сложная ситуация будет с Купянском, потому что это следующая цель оккупантов. Еще бы я отметил Угледар, потому что там ситуация может быть плачевной. Там будет такая же борьба, как за Авдеевку. Поэтому нам кровь из носу нужно сдержать этот город", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог дал новый прогноз по окончанию войны в Украине.

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