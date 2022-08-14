По словам эксперта, над Украиной нависла серьезная опасность.

Астролог Яна Эзотеричка встревожила украинцев прогнозом на ближайшие дни. По ее словам, сейчас включаются темные силы, а это значит, что ничего хорошего ожидать не стоит.

"Включаются темные силы и есть цели у оккупантов. Карты показывают реальную опасность на Запорожской АЭС", - сказала Яна на своем YouTube-канале.

По ее словам, оккупанты не планируют отступать от своих планов. Поэтому могут быть разрушения, утечки, а ситуация с каждым днем будет только накаляться.

"Будет какой-то сильный призыв, но сила за нами. Нужно максимально повлиять на данную ситуацию, иначе со дня на день может случиться серьезная катастрофа", - добавила она.

Напомним, ранее украинский астролог Влад Росс назвал самые опасные дни в августе, когда Россия будет беспощадно мстить за взрывы в Новофедоровке. По словам эксперта, август будет тяжелым для Украины месяцем.

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