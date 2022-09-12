Некоторые украинские города находятся под угрозой.

Астролог Ангелина Вакулина назвала украинские города, которые российские оккупанты пока не оставят в покое. Нехорошие карты выпали на Кривой Рог, Днепр, Харьков и Полтаву.

Об этом сообщает Главред.

По словам эксперта, наибольшая опасность нависла над Харьковом. Ближайшие месяцы оккупанты продолжат обстреливать этот город.

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"Особенно пострадает инфраструктура в которую вложено много ресурсов, и, которая приносила хорошую прибыль. Огонь не прекратится. Сильно будут бить", - сказала астролог.

Также пострадать может Кривой Рог. Оккупанты будут держать в страхе жителей. Также возможны ракетные удары по Днепру, поэтому жителям этого города не стоит ингорировать сигналы воздушной тревоги.

Не менее сложная ситуация сохраняется в Полтаве. По словам Вакулиной, ей выпали не очень хорошие карты на этот украинский город.

"Очень не понравилось то, что увидела", - сообщила астролог.

Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская назвала три украинских города, которые ждет тяжелая зима. Но есть и хорошие новости: некоторые города смогут справиться.

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