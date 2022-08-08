Роман Шептицкий призвал украинцев быть очень внимательными и осторожными.

Экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз по войне в Украине и выяснил, что есть угроза террористического нападения.

"Враг не отказывается от своей тактики, поэтому будьте внимательны и осторожны. Также есть угроза террористических нападений, заминирований. Период остается "острым" до 10-12 августа. Берегите не только себя, но и близких", - сказал Шептицкий на своем YouTube-канале.

Он добавил, что Украине будут поставлять оружие для борьбы с российской армией. Более того, вскоре ВСУ смогут освободить несколько оккупированных территорий.

Также Шептицкому при раскладе карт Таро выпала, по его словам, очень мощная карта.

"Это карта судьбы. То, что написано на Небесах, будет осуществлено на Земле", - добавил экстрасенс.

Напомним, ранее астролог Ксения Базиленко заявила, что август будет переломным моментом в войне с Россией. По ее словам, украинцам нужно собрать всю свою волю в кулак и выдержать такое нелегкое время.

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