Астроэксперт заверила, что осенью мы не замерзнем, но "сафари" в Украине не будет.

Таролог Ирина Клевер дала прогноз на осень 2022 года для украинцев и заявила, что урожай удастся собрать, но противник будет постоянно этому мешать и делать все для того, чтобы результаты труда граждан Украины свести на нет.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-канале TOP.

"Не получится у них помешать, но будут мешать... Будут мешать, чтобы казна была пустой, чтобы есть нечего было. Не получается военным путем это сделать, так они иначе поступают, например, вывозят зерно", - говорит астроэксперт.

По словам Клевер, экономического роста в Украине осенью не будет. "Одним словом можно сказать: "Выживем", - охарактеризовала таролог экономическую ситуацию в нашей стране в период с сентября по ноябрь.

Что касается военных действий, то карты показывают благоприятную ситуацию для ВСУ.

Кроме того, астроэксперт заверила, что осенью мы не замерзнем, но "сафари" в Украине не будет. И это нужно понимать.

Ранее УНИАН собрал мнения четырех астрологов относительно темы войны в Украине. Все они утверждают, что осенью произойдут ключевые события, которые еще раз подтвердят преимущество Украины.

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