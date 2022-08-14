В сентябре и октябре Украина будет возвращаться к поиску необходимых решений для завершения войны.

Известная астролог Анна Карпеева ответила на вопрос, что в ближайшее время ждет Украину и стоит ли ждать ослабления боевых действий.

Своими прогнозами астроэксперт поделилась во время интервью YouTube-каналу TOP. По ее словам, пока утешительных новостей от звезд и планет нет.

Карпеева говорит, что в ближайшее время не стоит ждать ослабления или остановки боевых действий. Зато в сентябре вероятно, что Украина и Россия вернутся к переговорам.

"Эти переговоры будут очень сложными. Народу не понравится то, что будут предлагать и какие решения будут", - говорит астролог.

Она добавила, что переговорный процесс совпадет с ретроградным Меркурием. Это означает возвращение к нерешенным вопросам. То есть в сентябре и октябре Украина будет возвращаться к поиску необходимых решений.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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