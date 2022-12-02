Дмитрий Уранус напугал прогнозом на начало 2023 года.

Астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия пока не остановится на достигнутом. Она продолжит бомбить Украину, поэтому жителям нашей страны нужно срочно уехать из крупных городов.

По словам эксперта, дата около 1 января 2023 года очень символична. Плюс-минус месяц от этой даты - это будет период максимального страдания людей в Украине.

"Рекомендую сделать запасы еды и воды. Если есть возможность покинуть крупные города, уехать в ЕС, или в село, в частный дом, где есть вода и тепло - не тяните. Зима для людей в Украине будет очень тяжелая", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что 8 декабря состоится противостояние Марса. В декабре планета бога войны максимально сближается с Землей. Чем ближе Марс, тем сильнее энергия бога войны проникает в умы людей.

"Сейчас Марс втягивает на свою орбиту все больше и больше людей, собирая свои кровавые жертвы. Мобилизация в России продолжится в декабре и январе, и число погибших значительно возрастет. И именно в день противостояния Марса произойдет полнолуние, и Луна своим диском покроет Марс. Такое явление бывает крайне редко. Что это значит? Однозначно Марс вовлечет в эту войну еще больше людей. На фронте может быть усиление боев. Земля к тому моменту промерзнет и можно будет проводить наступления", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус рассказал, что уже в марте 2023 года уменьшится количество ракетных ударов по Украине.

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