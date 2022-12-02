Астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия пока не остановится на достигнутом. Она продолжит бомбить Украину, поэтому жителям нашей страны нужно срочно уехать из крупных городов.
По словам эксперта, дата около 1 января 2023 года очень символична. Плюс-минус месяц от этой даты - это будет период максимального страдания людей в Украине.
"Рекомендую сделать запасы еды и воды. Если есть возможность покинуть крупные города, уехать в ЕС, или в село, в частный дом, где есть вода и тепло - не тяните. Зима для людей в Украине будет очень тяжелая", - написал Уранус на своей странице в Facebook.
Он добавил, что 8 декабря состоится противостояние Марса. В декабре планета бога войны максимально сближается с Землей. Чем ближе Марс, тем сильнее энергия бога войны проникает в умы людей.
"Сейчас Марс втягивает на свою орбиту все больше и больше людей, собирая свои кровавые жертвы. Мобилизация в России продолжится в декабре и январе, и число погибших значительно возрастет. И именно в день противостояния Марса произойдет полнолуние, и Луна своим диском покроет Марс. Такое явление бывает крайне редко. Что это значит? Однозначно Марс вовлечет в эту войну еще больше людей. На фронте может быть усиление боев. Земля к тому моменту промерзнет и можно будет проводить наступления", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее Дмитрий Уранус рассказал, что уже в марте 2023 года уменьшится количество ракетных ударов по Украине.