По словам астролога, оккупанты готовят атаку на Киев с разных сторон.

Астролог Яна Тимощук составила прогноз для Киева на ближайшее время и выяснила, что в столице Украины сохраняется серьезная опасность.

"Мы имеем очень сильный конфликт. Это непримиримый конфликт. Марс управляет всей ситуацией. Марс - это бог войны, и подготовка идет к наступлению на Киев. Люди в страхе и не понимают, что будет происходить. Хорошего прогноза относительно Киева сказать не могу", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

Она добавила, что опасность существует с разных сторон. Однако приблизительной даты наступления эксперт назвать не может.

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"Может быть заход с разных сторон и областей. Наступление может быть с Житомирской, Сумской и еще двух областей", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук назвала несколько городов, где сохраняется очень опасная ситуация. Больше всего сложностей будет в Павлограде и Днепре. По словам эксперта, жители этого города могут по несколько дней подряд находиться без света, воды и отопления.

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