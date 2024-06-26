Астролог назвал города, где будет больше всего обстрелов уже вот-вот

По словам Росса, Россия запустит по ним ракеты.

Астролог Влад Росс назвал города, куда Россия может направить свои ракеты уже в середине лета, в июле 2024 года. По его словам, больше всего могут пострадать города, где есть аэродромы.

"Самая неблагоприятная ситуация будет в тех городах, где находятся аэродромы. Например, Хмельницкий, Львов, Жуляны, Винница и другие города могут страдать. Харьков остается серой зоной, поэтому враг будет запускать туда ракеты. Не очень хорошая обстановка будет и в Николаеве", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Он добавил, что в июле враг будет пытаться прорвать оборону в районе Покровска и Часового Яра, но все его попытки будут безуспешными. Наши воины отобьют абсолютно все атаки.

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"Но и продвижения ВСУ не предвидется, пока мы не можем освободить оккупированные территории. Главная задача - не сдавать позиции", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал месяц, когда Украина победит в войне. По словам Алакха Ниранжана, ключевыми будут сентябрь и октябрь 2024 года. Именно в этот период, продолжил эксперт, в Украине может наступить мир.

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