По словам мага, исход войны не будет моментальным, все будет происходить постепенно.

Известный маг и экстрасенс Сергей Кобзарь дал свой прогноз относительно того, чем закончится война в Украине, жестоко и цинично развязанная Россией с полной силой в 2022-м году.

В интервью YouTube-каналу "КаПаБу" он рассказал, что не стоит строить иллюзии и думать, что все будет, как в 1945-м, когда сели и подписали капитуляцию.

Экстрасенс отметил, что многие по-разному видят победу: для кого-то это - возвращение к границам 1991 года; для других - к границам по состоянию на 24 февраля 2022-го; одни просто ждут прекращения обстрелов и ракетных атак; другие - возвращения родных из войны и плена.

"Наша победа будет идти слоями. То есть момент прекращения огня - одни даты, меньше ракет станет - другие даты, момент того, что пойдет внутренний развал в РФ, - третья", - говорит Кобзарь.

Таким образом, по словам мага, исход войны не будет моментальным, все будет происходить постепенно.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ранее ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопрос, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где-то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует экстрасенс.

Вас также могут заинтересовать новости: