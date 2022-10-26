Наталья Власенко отметила, что пока о полном прекращении огня говорить рано.

Астролог Наталья Власенко рассказала, над какими областями Украины нависла опасность. По ее словам, там будут продолжаться обстрелы.

Эксперт добавила, что возможна непредвиденная ситуация на востоке Украины. При этом военный сектор защиты будет сильным, но даже несмотря на это, обстрелы продолжатся.

"В феврале очень сильным будет военный сектор защиты, наша армия улучшит свои позиции, но обстрелы могут быть. Российская армия будет испытывать сложности, искать новые методы в решении военных задач", - сказала астролог в интервью УНИАН.

Она добавила, что угроза нависла над рядом областей, среди которых есть и Киевская область.

"Сейчас под ударом центральные области и Западная Украина. В ближайшее время тенденция может измениться. Ближе к зиме, постепенно, ухудшается ситуация с Сумской, Черниговской, Донецкой и Киевской областями", - уточнила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда Россия может применить запрещенное оружие.

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