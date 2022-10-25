По словам эксперта, это может произойти уже на этой неделе.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что в период с 24 по 30 октября Марс негативно аспектирует планету расширения Юпитер и планету иллюзий, обмана и химии Нептун. По ее словам, такое положение планет спровоцирует усугубление жестокости на поле боя.

"Также может быть применение запрещенных видов оружия, химического оружия и использование лжи как средства борьбы (все слышали о "грязной бомбе"?) Это оно. Еще и напряженный аспект от Меркурия до Плутона, дающий поражение с воздуха, возможно разрушение важных дорог, путей", - написала Медвецкая на своей странице в Instagram.

Она добавила, что с 30 октября Марс станет ретроградным и будет таким вплоть до 13 января 2023 года.

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"А перед тем всю неделю он будет замедляться и будет ощущение, будто вы пытаетесь уходить, что-то делать, но руки-ноги в киселе и не дают разогнаться. Это еще одна причина, по которой сейчас не следует начинать что-то новое", - уточнила эксперт.

Напомним, ранее астролог спрогнозировала ход войны в Украине.

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