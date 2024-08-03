'Военная катастрофа': астролог предсказал мощный удар по одной стране

Астролог с уверенностью говорит, что удар по Израилю в ближайшее время точно будет.

Астролог Дмитрий Уранус сообщил, что в ближайшее время случится мощный удар по Израилю. По его словам, соединения Марса и Альдебарана означает военную катастрофу.

Он добавил, что 3 августа 2024 года Марс вступает в соединение со звездой Альдебаран, которое продлится 3 дня - 3, 4 и 5 августа. Это красная звезда из созвездия Тельца олицетворяет собой разъяренный, налитый кровью глаз Быка.

"Альдебаран - звезда, которая практически всегда работает крайне негативно, и называется звездой катастроф. Марс в соединении с такой звездой дает военную катастрофу. Противостоящие и конфликтующие силы как бы перестают себя сдерживать и изливают друг на друга свою ярость", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

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Астролог с уверенностью говорит, что удар по Израилю в ближайшее время точно будет, и он будет очень сильный. В момент точного соединения Марса и Альдебарана, данное соединение будет практически точно в надире на территории Израиля, что указывает на войну или военный удар по этой территории.

"Кроме того, Марс с 31 июля уже вступил в сходящееся соединение с Юпитером. Точный аспект 14-15 августа. Окончание влияния аспекта 29 августа. Фактически весь август 2024 пройдет под данным аспектом. Аспект соединения Марса и Юпитера обостряет все военные конфликты в мире, увеличивает политическую и военную напряженность. В это время политическая напряженность в мире переходит в военную. Это классический аспект разжигания войны. Марс тут можно считать огнем, а Юпитер маслом или порохом. Соединяясь, они производят взрыв", - продолжил астролог.

Уранус отметил, что данное соединение будет в воздушном знаке Близнецов, что указывает на то, что в этот военный конфликт будет вовлечено США (Близнецы - их символический знак). А знак воздуха указывает именно на воздушные удары и угрозу с воздуха (дроны, ракеты, авиация).

"Такое соединение Марса, Альдебарана и Юпитера точно не пройдет даром для мира", - подытожил астролог.

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