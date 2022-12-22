В пятницу Девам предстоит проявить себя в роли хитрой лисицы.

В пятницу Водолеям стоит максимально прислушиваться к своей интуиции и избегать опасных ситуаций. А вот Раки утонут в любви, их окружат лаской и романтикой. Что кары Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте ниже в гороскопе от УНИАН.

Овен

23 декабря Овнам лучше отказаться от вредных привычек. Карты Таро советуют вам позаботиться о своем здоровье. Сходите к врачу на обследование, прогуляйтесь по лесу или же займитесь йогой.

Телец

Тельцов ждет разочарование. Вы поймете, что сбились с пути ради минутной радости. Пришло время расставлять приоритеты и брать на себя ответственность.

Видео дня

Близнецы

В пятницу Близнецы могут вляпаться в серьезные неприятности. Карты Таро сулят сложный день для тех, кто не умеет держать язык за зубами. Научитесь сдерживать свои эмоции и все проблемы обойдут вас стороной.

Рак

Раки смогут позволить себе отвлечься от рутины и с головой окунуться в любовные приключения. Сладкий вкус романтики и приятные сюрпризы от второй половинки вас точно порадуют.

Лев

Львам карты Таро сулят день беззаботного веселья. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться, а вечером вы можете получить приглашение, от которого не стоит отказываться.

Дева

В пятницу Девам предстоит проявить себя в роли хитрой лисицы. Вас ждут ситуации, в которых не обойтись без маленькой лжи. Однако не стоит злоупотреблять тем, что люди вокруг вас будут слишком доверчивы, действуйте только во благо.

Весы

23 декабря Весов закружит водоворот радостных событий. Вы получите хорошие новости и ничто не испортит этот день. Наслаждайтесь, карты Таро сулят Весам массу приятных моментов.

Скорпион

Скорпионам придется оценить сложную ситуацию и воздержаться от критики. Будьте молчаливым наблюдателем и не старайтесь изменить то, что предначертано судьбой.

Стрелец

Стрельцам пора задуматься о глобальных переменах в своей жизни. Карты Таро советуют вам внимательно посмотреть на свое окружение, кто-то тянет вас вниз и сильно вам завидует.

Козерог

В пятницу Козерогов ждут неприятные дела, которые вы пытались переложить на плечи других людей. Однако "откосить" не получилось и теперь пора браться за работу.

Водолей

Водолеям стоит настроиться на то, что день не принесет вам ничего хорошего. В пятницу карты Таро сулят вам беду, постарайтесь обмануть судьбу и не ввязывайтесь в неприятности.

Рыбы

23 декабря Рыб ждет важный разговор. Внимательно слушайте своего собеседника и не бойтесь задавать вопросы. В этот день Рыбы могут получить немало выгоды.

Напомним, астрологи сообщили, что на голову трех знаков Зодиака свалится везение.

Вас также могут заинтересовать новости: