Блины люди употребляли в пищу с доисторических времен: согласно археологическим данным, наши предки начали молоть муку и готовить из нее тонкие лепешки на раскаленных камнях, смазанных животным жиром, около 30 000 лет назад. С того времени появилось множество различных рецептов блинов.
Издание New York Post выяснило, какие блины лучше всего отображают характер каждого знака Зодиака.
Овен – протеиновые блинчики
У Овна много энергии, которую нужно израсходовать. Эти люди, управляемые воинственным Марсом, представляют собой зодиакальный эквивалент протеинового блина, который придает силы и скорости.
Телец - банановые блинчики
Тельцы - банановые блины Зодиака. Они с удовольствием будут валяться в постели с выключенным телефоном, есть углеводы и притворяться, что каждый день выходной.
Близнецы - блинчики с творогом
Близнецы - это творожные оладьи из зодиакальной стопки. Простой в приготовлении, с минимальным количеством ингредиентов, этот блин придется по вкусу неизлечимо рассеянным Близнецам.
Рак - лимонные блинчики с рикоттой
Рак одновременно яркий и необычный, но склонен к расстройствам желудка и болям в животе. Стопка лимонных блинчиков с рикоттой может убить, но это будет самая вкусная и приятная смерть, как и общение с Раком.
Лев – блинчики с клубникой
Лев - самый царственный знак Зодиака, управляемый Солнцем и олицетворяемый царем зверей. Клубника издавна считалась благородным фруктом. У Львов репутация демонстративных людей, а клубника – в каком-то смысле олицетворяет славу - соблазнительно красная, согретая летним солнцем, с семенами, выставленными на всеобщее обозрение.
Девы - блинчики с корицей
Девы очень любят презентацию, подготовку, и чтобы все было идеально, поэтому склонны впадать в ярость, когда их планы срываются. Эти качества отлично олицетворяет завиток из теста для блинов с корицей.
Весы - тыквенные блины
Тыквенные блинчики, а скорее оладьи, столь же красивые, сколь и популярные, как и Весы, хорошо сочетаются с винтажным постельным бельем и легким алкоголем во время позднего завтрака.
Скорпион - картофельные оладьи
Врожденная подозрительность к окружающим требует времени, прежде чем этот знак Зодиака захочет поделиться сокровенным и покажет свою "сахарную сердцевину". По этой причине при первом знакомстве они напоминают картофельный оладушек.
Стрелец - блинчики с шоколадной крошкой
Ничто так не демонстрирует наступление хороших времен или беззаботность, как стопка блинчиков с шоколадной крошкой. Стрелец же олицетворяет веселье и является приверженцем десерта на завтрак.
Козерог - блинчики с черникой
Козерог олицетворяет архетип отца, который может вкусно и быстро всех накормить и обогреть. Пушистые, сладкие и простые в приготовлении блинчики с черникой созданы, чтобы радовать детей, даже если это ваш внутренний ребенок.
Водолей - японские блинчики
Японские блины напоминают облака - естественная среда обитания Водолеев, предпочитающих воображаемых персонажей реальным людям, а идеалы - действиям. Поскольку Водолей - фиксированный воздушный знак, то вполне логично, что он будет идентифицировать себя с блином, который для получения своей знаменитой пушистости полагается на силу ветра.
Рыбы - традиционные блины в дровяной печи
Рыбы - последний знак Зодиака, конечная остановка перед тем, как отправиться на поиски смерти и великой неизвестности. Эта позиция придает им атмосферу экзистенциального беглеца, что отлично отображают блины, испеченные в дровяной печи в соответствии с древними рецептами и традициями.