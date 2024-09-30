Отмечается, что каждый знак Зодиака имеет черты, которые его отличают от других, как и блинчики.

Блины люди употребляли в пищу с доисторических времен: согласно археологическим данным, наши предки начали молоть муку и готовить из нее тонкие лепешки на раскаленных камнях, смазанных животным жиром, около 30 000 лет назад. С того времени появилось множество различных рецептов блинов.

Издание New York Post выяснило, какие блины лучше всего отображают характер каждого знака Зодиака.

Овен – протеиновые блинчики

У Овна много энергии, которую нужно израсходовать. Эти люди, управляемые воинственным Марсом, представляют собой зодиакальный эквивалент протеинового блина, который придает силы и скорости.

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Телец - банановые блинчики

Тельцы - банановые блины Зодиака. Они с удовольствием будут валяться в постели с выключенным телефоном, есть углеводы и притворяться, что каждый день выходной.

Близнецы - блинчики с творогом

Близнецы - это творожные оладьи из зодиакальной стопки. Простой в приготовлении, с минимальным количеством ингредиентов, этот блин придется по вкусу неизлечимо рассеянным Близнецам.

Рак - лимонные блинчики с рикоттой

Рак одновременно яркий и необычный, но склонен к расстройствам желудка и болям в животе. Стопка лимонных блинчиков с рикоттой может убить, но это будет самая вкусная и приятная смерть, как и общение с Раком.

Лев – блинчики с клубникой

Лев - самый царственный знак Зодиака, управляемый Солнцем и олицетворяемый царем зверей. Клубника издавна считалась благородным фруктом. У Львов репутация демонстративных людей, а клубника – в каком-то смысле олицетворяет славу - соблазнительно красная, согретая летним солнцем, с семенами, выставленными на всеобщее обозрение.

Девы - блинчики с корицей

Девы очень любят презентацию, подготовку, и чтобы все было идеально, поэтому склонны впадать в ярость, когда их планы срываются. Эти качества отлично олицетворяет завиток из теста для блинов с корицей.

Весы - тыквенные блины

Тыквенные блинчики, а скорее оладьи, столь же красивые, сколь и популярные, как и Весы, хорошо сочетаются с винтажным постельным бельем и легким алкоголем во время позднего завтрака.

Скорпион - картофельные оладьи

Врожденная подозрительность к окружающим требует времени, прежде чем этот знак Зодиака захочет поделиться сокровенным и покажет свою "сахарную сердцевину". По этой причине при первом знакомстве они напоминают картофельный оладушек.

Стрелец - блинчики с шоколадной крошкой

Ничто так не демонстрирует наступление хороших времен или беззаботность, как стопка блинчиков с шоколадной крошкой. Стрелец же олицетворяет веселье и является приверженцем десерта на завтрак.

Козерог - блинчики с черникой

Козерог олицетворяет архетип отца, который может вкусно и быстро всех накормить и обогреть. Пушистые, сладкие и простые в приготовлении блинчики с черникой созданы, чтобы радовать детей, даже если это ваш внутренний ребенок.

Водолей - японские блинчики

Японские блины напоминают облака - естественная среда обитания Водолеев, предпочитающих воображаемых персонажей реальным людям, а идеалы - действиям. Поскольку Водолей - фиксированный воздушный знак, то вполне логично, что он будет идентифицировать себя с блином, который для получения своей знаменитой пушистости полагается на силу ветра.

Рыбы - традиционные блины в дровяной печи

Рыбы - последний знак Зодиака, конечная остановка перед тем, как отправиться на поиски смерти и великой неизвестности. Эта позиция придает им атмосферу экзистенциального беглеца, что отлично отображают блины, испеченные в дровяной печи в соответствии с древними рецептами и традициями.

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